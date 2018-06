Hegau-Bodense-Trio punktet im Siebenkampf

Drei U18-Leichtathletinnen aus dem Bezirk Hegau-Bodensee reisten zu den Regionalmehrkampfmeisterschaften nach Filderstadt-Bernhausen, um einen Siebenkampf als Gaststarter zu absolvieren. In diesem mehrkampferprobten Stadion, das dieses Jahr auch Ausrichter der Deutschen Jugendmehrkampfmeisterschaften U18 und U16 ist, sammelten Virginia Berwik, Esther Eydner (beide LG Radolfzell) und Felicitas Fallert (TV Engen) erste Siebenkampferfahrungen. Ziel ist die Qualifikation für die Baden-Württembergischen Meisterschaften in Weingarten am 28./29. Juni. Dies erreichen die 30 punktbesten Athletinnen des Landes. Für Felicitas Fallert begann die Veranstaltung aber alles andere als optimal. Die talentierte Mehrkämpferin hatte gleich bei den 100 Meter Hürden einen Stolperer an der siebten Hürde, der sie viele Punkte kostete. Dennoch machte sie im Wettkampf weiter, konnte sich gleich wieder stabilisieren und erreichte in ihrem ersten Siebenkampf 4061 Punkte. Damit lag Felicitas in der Endabrechnung auf dem zweiten Platz. Ihre besten Leistungen erreichte sie im Hochsprung (1,60 Meter), wo sie nur hauchdünn an 1,64 Meter (m) scheiterte, im Weitsprung mit 5,29 m und über 100m in 12,91Sekunden (s). Im Weitsprung und 100m-Lauf war sie die Beste der Konkurrenz. Über die 800m-Strecke steigerte sie sich auf 2:36,23 Minuten (min.).

Virginia Berwik, ebenfalls Allrounderin, belegte den siebten Platz mit 3507 Punkten. Ihre besten Disziplinen waren die 100m (13,63s), der Kugelstoß (9,59m) und der 800m-Lauf (2:41,46min). Ihre Vereinskollegin Esther Eydner, die Platz 10 und 3247 Punkte erreichte, hatte ihre besten Ergebnisse im 100m-Lauf mit 13,61s und im Speerwurf mit 27,18m. Am Ende dieses Siebenkampfes durften alle stolz sein und sie freuten sich gemeinsam über die erbrachten Leistungen.