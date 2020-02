Heeresmusikkorps Ulm gibt am 11. März ein Benefizkonzert

Von Schwäbische Zeitung

Die Stadt Biberach appelliert an Hundehalter, ihre Tiere vor allem in er Nähe von Waldgebieten an die Leine zu nehmen. Grund dafür ist ein toter Fuchs, der an der Fuchsräude, einer ansteckenden Krankheit, litt. Auch vor der Viruserkrankung Staupe wird gewarnt.

In den vergangenen Wochen wurde laut Mitteilung der Stadtverwaltung im Wolfental von einer Hundehalterin ein verendeter Fuchs gefunden. Nach Angaben des zuständigen Jägers war der Fuchs mit der hochansteckenden Krankheit Fuchsräude infiziert, die zum Tod des Tieres führte.