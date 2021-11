Heeresmusikkorps gibt Adventskonzert in der Ellwanger Stadtkirche

Ellwangen (ij) - Am Dienstag, 30. November, gastiert um 19 Uhr das Heeresmusikkorps Veitshöchheim in der evangelischen Stadtkirche in Ellwangen.

Das Musikkorps ist seit 1962 für die Truppe weltweit unterwegs. Die militärischen Zeremonielle, wie Appelle und der Große Zapfenstreich stehen dabei im Mittelpunkt. Mit seiner Musik hat sich der Klangkörper in seiner Heimat Franken und darüber hinaus in Oberpfalz, Nordbaden, Südhessen und bis nach Thüringen einen hervorragenden Ruf als Botschafter der Streitkräfte erspielt. Außerdem musizierte das Orchester bereits für deutsche Soldaten in Afghanistan, Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo. Konzertbesucher können sich an dem Abend auf ein breit gefächertes und facettenreiches Programm freuen. Nahezu nahtlos von der venezianischen Renaissance über Bach, Klassik, Wagner und Verdi, Respighi bis in die Moderne über Filmmusik aus Walt Disneys Zeichentrickklassikern hin zu Michael Jackson erstreckt sich das musikalische Tableau.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf für 15 Euro bei der Tourist-Information Ellwangen unter Telefon 07961 / 84303 oder per E-Mail: tourist@ellwangen.de. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Veranstalter sind die evangelische Kirchengemeinde und die Stadt Ellwangen. Foto: Stadt Ellwangen