Hector-Kinderakademie will Forschergeist von Kindern online wecken

Die Hector-Kinderakademien:

Die Hector-Kinderakademien bieten besonders begabten und hochbegabten Grundschulkindern zusätzlich zum regulären Schulunterricht ein für sie entwickeltes Förderprogramm an. Rund 24 000 Grundschulkinder nehmen pro Halbjahr an den Kursangeboten an 66 Standorten teil. Die Hector-Kinderakademien werden von der Hector-Stiftung II finanziert, vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport unterstützt und vom Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung an der Universität Tübingen und vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt wissenschaftlich begleitet.