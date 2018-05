Heckenberger startet mit Spitzenresultat

Seit einer gefühlten Stunde liege ich wach. Augen auf, Augen zu. An meinem Körper sind 20 bunte Kabel befestigt. Ich drehe mich zur Seite, die Kabel an meinem Kopf sind lästig. Ich finde einfach nicht in den Schlaf. Doch ich muss jetzt schlafen, denn mein Schlaf wird heute Nacht getestet. Ich bin eine von acht Patienten im Schlaflabor in den Waldburg-Zeil Fachkliniken Wangen.

Etwa 20 Minuten hat es gedauert, bis Nachtschwester Annette Huber alle Kabel an der richtigen Stelle angebracht hatte.