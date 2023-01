Heaven in Hell bringen den 80’s Rock nach Kempten

Die Band Heaven in Hell kommt am Samstag, 18. März, „80’s Rock live“ in die Bigbox Allgäu nach Kempten. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Heaven in Hell (Foto: Peter Ernszt) begeistert mit zahlreichen, energiegeladenen Classic-Rock Titeln wie „Don’t Stop Believin’“ (Journey), „Shadow On The Wall“ (Mike Oldfield), „Urgent“ (Foreigner), „Turn Me Loose“ (Loverboy), überrascht zudem mit Akustik-Versionen einzelner Titel und setzt den Songs seinen eigenen feinen Akzent auf. Heaven in Hell hatte bereits die Ehre mit Rocklegenden wie The Sweet, Uriah Heep, Slade, Manfred Mann’s Earth Band, Gotthard und Mother’s Finest gemeinsame Konzerte zu geben. Karten sind auf www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der Bigbox Allgäu, bei den Vorverkaufsstellen der „Schwäbischen Zeitung“ unter tickets.schwaebische.de und Telefon 0751/29555777, und auf www.eventim.de.