HC Hard entscheidet Herzschlagfinale für sich

Das Schlagerspiel in der vierten Bonusrunde der ersten österreichischen Handballliga zwischen Schwaz Handball Tirol und dem HC Hard war nichts für schwache Nerven. Im Westderby setzten sich in einer dramatischen Schlussphase schließlich die Vorarlberger knapp mit 24:22 (13:12) durch. In der Bonusrunde führt Margareten mit 20 Punkten die Tabelle vor Hard (18), Krems (14), Schwaz (12) und Ferlach (11) an. In der Qualirunde erkämpfte sich derweil Bregenz zwei Punkte gegen Graz. „Im Angriff haben wir einige Würfe liegen lassen. Zum Schluss haben wir uns das Glück hart erarbeitet“, wird Hard-Cheftrainer Klaus Gärtner in einer Pressemitteilung zitiert.

Nur 97 Stunden nach dem Anpfiff des Westderbys am Faschingssamstag müssen Kapitän Dominik Schmid und Co erneut in der Sporthalle Ost ran. Am Aschermittwoch geht es im Viertelfinale des ÖHB-Pokals um den Einzug ins Final Four. Spieltermine sind der 10. und 11. April. Der Veranstaltungsort steht noch nicht fest. Am Samstag, 29. Februar, kommt es dann zum Schlagerspiel in der Wiener Hollgasse. In der 5. Bonusrunde ist der zweitplatzierte HC Hard bei Tabellenführer HC Margareten zu Gast.

Bregenz Handball erkämpfte sich derweil in Graz zwei Punkte in der Quali-Runde. Die Bregenzer Spieler zeigten ungemein Moral, Siegeswille und Kampfkraft und schafften so einen absolut verdienten Auswärtserfolg in der Steiermark, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die Mannschaft hat super gekämpft und es war heute unglaublich wichtig für uns zu gewinnen. Wir haben alles gegeben und jeder hat sich im Spiel eingebracht“, sagt Trainer Markus Burger. Am Samstag (19 Uhr) empfangen die Bregenzer die SG Westwien in der Handball-Arena Rieden.