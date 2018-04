HBW: Zwei Spiele in drei Tagen

Für die Zweitliga-Handballer der HBW Balingen-Weilstetten geht es am Wochenende zum letzten Mal in dieser Saison in die Doppelschicht. Nach dem Heimspiel am Freitag (19.45 Uhr) gegen die DJK Rimpar Wölfe folgt das Gastspiel beim EHV Aue (Sonntag, 17 Uhr).

Für HBW-Trainer Jens Bürkle ist das Aufeinandertreffen gegen die Rimpar Wölfe ein besonderes Spiel. Der Verein war die erste Trainerstation von Balingen-Weilstettens Coach. Bürkle stieg mit der DJK in die zweite Liga auf und trifft auf viele ehemaligen Weggefährten. Die Gäste spielten in der vergangenen Saison lange Zeit um den Aufstieg in die Bundesliga mit. Auch wenn es nicht reichte, gehört das drittstärkste Auswärtsteam zu den besten Mannschaften der Liga.

Neben Daniel Sauer, der nun in die Geschäftsleitung in Rimpar aufgestiegen ist, kehren mit Benjamin Herth und Benedikt Brielmeier auch noch zwei aktive Spieler mit HBW-Vergangenheit an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Beide haben ihren Teil dazu beigetragen, dass sich Rimpar zu einer Spitzenmannschaft entwickelt hat.

Sobald am Freitagabend der Schlusspfiff ertönt ist, gehen die Gedanken und die Vorbereitung bereits in Richtung EHV Aue. Nicht einmal 48 Stunden später müssen die Schwaben im Erzgebirge auf die Platte. Aufgrund der langen Anreise bleibt so gut wie keine Zeit für die Vorbereitung. Am Samstagvormittag wird es für die Jungs eine taktische Trainingseinheit mit Videovorbereitung geben. Mehr ist nicht möglich. Denn die Fahrt zum nächsten Gegner ist eine der längsten der Saison.

Grundsätzlich haben die Balinger an die Erzgebirgshalle in Lößnitz, wo der EHV seine Spiele austrägt, gute Erfahrungen. 2006 wurde dort der Aufstieg in die Bundesliga gefeiert und 2016 schaffte der HBW mit einem Sieg gegen Aue die nächste Runde im DHB-Pokal. Allerdings hat Aue damals schon gezeigt, was die Mannschaft in eigener Halle leisten kann. Das ist in dieser Saison nicht anders. Auch wenn die Erzgebirgler im Abstiegskampf mit dem Rücken zur Wand stehen. Sie werden alles in die Waagschale werfen, um ein Erfolgserlebnis zu feiern.