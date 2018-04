HBW verpflichtet Portugiesen Diogo Oliveira

Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten hat auf den angekündigten Abgang des isländischen Junioren-Nationalspielers Daði Rúnarsson reagiert. Die Schwaben verpflichteten zur kommenden Saison den 21-jährigen Portugiesen Diogo Oliveira als Verstärkung für den Rückraum. In der aktuellen Saison steht der Spielmacher von AA Avanca mit 120 Treffern in 21 Spielen (5,7 pro Partie) in den Top-Five der portugiesischen Torschützenliste.

„Wir hatten den Jungen schon seit einiger Zeit auf dem Zettel und haben ihn auch in einem Probetraining unter die Lupe genommen“, erklärte HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel. Der Junioren-Auswahlspieler habe dabei einen starken Eindruck hinterlassen, mit seinem Spielverständnis überzeugt und Balingen-Weilstettens Verantwortlichen das Gefühl vermittelt, dass er der Herausforderung in der zweiten Handball-Bundesliga gewachsen ist. „Er gibt uns die Möglichkeit, ein Element in unser Spiel zu bringen, das wir so aktuell nicht haben“, freut sich Trainer Jens Bürkle auf die Arbeit mit seinem Neuzugang. Oliveira ist zwar auf der Rückraummitte und im linken Rückraum zu Hause, kann aber auch auf der rechten Rückraumposition spielen.

Der Balinger Neuzugang ist mit acht Jahren zum Handball gekommen. Als Dreizehnjähriger wechselte er von seinem Heimatverein Clube Andebol Leça, zum FC Porto in die U 17-Mannschaft. International spielte er in allen portugiesischen Jugend-Nationalmannschaften. 2015 war er mit 18 Jahren einer der jüngsten, aber auffälligsten Spieler in der portugiesischen U 21-Auswahl. Im Alter von 17 Jahren wechselte Oliveira zum AA Avanca und stieg direkt in die erste Liga auf. In den folgenden drei Jahren war Avanca das Überraschungsteam der höchsten Spielklasse und qualifizierte sich jeweils für die Play-Offs um die Landesmeisterschaft.