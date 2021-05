HBW verlängert mit Beciri und Flohr

Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten hat die Personalplanungen für die kommende Saison bereits abgeschlossen. Die zum Saisonende auslaufenden Verträge von Spieler Kristian Beciri und Co-Trainer Matti Flohr wurden verlängert.

Der kroatische Kreisläufer Kristian Beciri wurde von den Balingern in der Winterpause vom ThSV Eisenach für die laufende Saison nachverpflichtet, weil sich sowohl Marcel Niemeyer als auch Tobias Heinzelmann verletzt hatten und langfristig ausfielen. Vom ersten Spiel an bewies Beciri, dass er mehr als nur ein Notnagel ist. „Kristian hat sich in der kurzen Zeit super in die Mannschaft integriert. Er hat der Abwehr Stabilität verliehen und auch vorne wichtige Akzente gesetzt“, sagt Trainer Jens Bürkle und ist mit der bisherigen Entwicklung sehr zufrieden. Er hofft, dass der 26-Jährige nach seiner vierwöchigen Verletzungspause schnell wieder zu seiner vorherigen Stärke zurückfindet.

„Ich habe mich seit meinem Wechsel im Februar in der Region und dem ganzen Verein sehr wohlgefühlt“, ist der Kroate glücklich, dass sein Vertrag um zwei Jahre verlängert wurde. Es sei sein Wunsch gewesen in Balingen zu bleiben „und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt gemeinsam schaffen“, meint er. Er will auch in der nächsten Saison mit dem HBW in der Bundesliga spielen und freut sich, darauf die HBW-Fans und eine volle SparkassenArena kennenzulernen.

Mit der zweiten Vertragsverlängerung, die Geschäftsführer Wolfgang Strobel bekanntgab, schließt sich der Kreis der Personalplanungen für die kommende Spielzeit. Co-Trainer Matti Flohr wird auch in der kommenden Saison dem Trainerstab angehören und Chef-Trainer Bürkle unterstützen. „Matti ist eine riesige Bereicherung für unser Trainerteam“, ist der HBW-Coach begeistert vom Input, den der international erfahrene, ehemalige Nationalspieler ihm und auch der Mannschaft vom ersten Moment an geben konnte. Bürkle freut sich, dass er auch in der kommenden Saison die tatkräftige Unterstützung des 39-Jährigen bekommt. Flohr selbst meinte bei der Vertragsverlängerung, dass er sich freut, dass ihm der HBW weiterhin das Vertrauen schenkt und er auch in der Saison 2021/22 Teil des Trainerstabs sein darf. Seine Familie fühle sich in der Region sehr wohl und da sei ihm die Entscheidung leicht gefallen.

„Es freut mich, dass wir diese zwei Personalien klären konnten und wir jetzt alle wieder den Blick auf die kommenden Aufgaben richten können“, zog HBW-Geschäftsführer Strobel sichtlich zufrieden einen gedanklichen Schlussstrich unter die Personalplanungen für die Saison 2021/22.