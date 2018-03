HBW spielt bereits Freitag in Saarlouis

Zum nächsten Spiel der zweiten Bundesliga muss der HBW Balingen-Weilstetten zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt antreten. Bei der HG Saarlouis ist die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle am Freitag um 19.30 Uhr zu Gast.

Die Bürkle-Mannschaft fährt als Favorit ins Saarland. Denn die HG steht mit acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer auf dem letzten Platz. Ein Selbstläufer wird das Spiel nicht. Saarlouis hat gegen den HBW nichts zu verlieren und kann befreit aufspielen. „Es gibt in dieser Liga keine leichten Spiele“, erklärt Bürkle, der mit seiner Mannschaft den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen mit fünf Siegen in sechs Spielen fortsetzen will.

Wer ihm dabei zur Verfügung stehen wird, war zwei Tage vor dem Spiel noch nicht klar. „Ich gehe davon aus, dass wir in einer ähnlichen Konstellation spielen werden, wie zuletzt gegen Hildesheim“, sagt Bürkle und glaubt nicht, dass der grippekranke Tomáš Mrkva bis dahin noch auf die Beine kommt. Auch hinter dem Einsatz von Abwehrchef Christoph Foth steht ein Fragezeichen.

Für Saarlouis spricht in der heimischen Halle die großartige Unterstützung der Zuschauern. „Uns erwartet eine ähnliche Stimmung wie zuletzt in Eisenach“, warnt HBW-Coach Jens Bürkle eindringlich davor, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Der Balinger Coach ist überzeugt davon, dass die Saarländer nach der heftigen 22:34-Niederlage am vergangenen Spieltag beim VfL Lübeck-Schwartau gegen seine Mannschaft alles reinhauen werden, um vor ihren Fans Wiedergutmachung zu betreiben.