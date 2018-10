Mit dem fünften Sieg in Serie haben sich die Handballer des HBW Balingen-Weilstetten in der Spitzengruppe der zweiten Bundesliga festgesetzt. Nach dem 33:26 (18:13) gegen den HC Rhein Vikings ist die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle Dritter. Beim saisonübergreifend zwölften Heimsieg in Serie war der HBW eindeutig überlegen.

„Weil wir selbst eine gute Torhüterleistung hatten, können wir froh sein, dass wir nur 26:33 verloren haben“, stellte Gäste-Trainer Jörg Bohmann nüchtern fest. Eigentlich sei das Spiel bereits nach 35 Minuten entschieden gewesen. Dass das Ergebnis danach nicht noch deutlicher ausfiel, lag auch daran, weil die Gastgeber viel wechselten und jungen Akteuren viele Spielanteile einräumten.„Dass wir die ein oder andere Chance haben liegen lassen, lag auch daran, dass durch die vielen Wechsel etwas Unruhe ins Spiel gekommen ist“, sagte Bürkle, der mit der Leistung seiner Jungs aber zufrieden war.

Es dauerte allerdings einige Zeit, bis der HBW-Trainer sich der Punkte sicher sein konnte. Zwar wirkte Balingen-Weilstetten von Anfang an überlegen. Trotzdem wurde das Match immer wieder eng. Nach einer 4:1-Führung kam der HC aus dem Rheinland, obwohl HBW-Torhüter Tomáš Mrkva einen guten Tag erwischte hatte, auf 4:3 heran. Auch nach einem 4:0-Lauf zum 8:3 kämpften sich die Rhein Vikings heran und waren beim beim 11:8 (21.) wieder im Spiel.

Nach der klaren Pausenführung sorgte der HBW zu Beginn des zweiten Abschnitts schnell für die Entscheidung. Beim Stand von 25:16 war die größte Spannung bereits raus.

HBW: Baumeister, Mrkva (TW) – Zobel 3, Niemeyer 4, Kirveliavicius 2, Flohr 1, Hausmann 2, Thomann 7, Friedrich, Nothdurft 2, Grétarsson 4/2, Strobel 1, Schoch 3, Oliveira 3, Saueressig, Strosack 1; Strafwürfe: HBW 5/2, HC 10/7; Zeitstrafen: HBW 9, HC 8;