HBW siegt knapp in Emsdetten

Die Zweitliga-Handballer des HBW Balingen-Weilstetten haben das Auswärtsspiel beim TV Emsdetten 31:29 (15:16) gewonnen und damit die gute Bilanz ausgebaut. Im 13. Spiel gelang der zehnte Sieg.

Die Emsdettener agierten wie erwartet mit einer offensiven Abwehr und provozierten einige Ballverluste bei den Balingern. Dem HBW gelang es aber durch geduldiges Spiel im Rückraum, die Außenspieler und den Kreis immer wieder in Position zu bringen. Die konnten oft nur unfair gebremst werden. Die Unparteiischen entschieden meist auf Strafwurf. Oddur Grétarsson brachte sein Team mit zwei verwandelten Strafwürfen in Führung. Der TVE lag nach zehn Minuten 3:2 in Front, weil Balingen nicht wirklich mit der TVE-Abwehr zurecht kam. Mit zunehmender Spieldauer gelang das aber besser. Balingen lag 9:6 (17.) in Führung. Eine Überzahl nutzte Emsdetten, um auf 10:11 zu verkürzen. Zur Pause lagen die Hausherren in Führung. Der Spielverlauf war auf den Kopf gestellt.

Die Schwaben ließen sich nicht verunsichern. Ein 3:0-Lauf führte zum 19:20 aus Emsdettener Sicht. Nach dem 22:23 von Matthias Flohr zogen die Balinger auf 23:27 davon und hatten die Chance zur Vorentscheidung. Zwei Ballverluste nutzte der TVE aber, um auf 27:28 zu verkürzen. Auch beim 27:30 war die Partie nicht entschieden. Emsdetten kam auf 29:30 heran. Martin Strobel sicherte mit dem 31:29 den Sieg ab.

„Ein großes Kompliment an die Mannschaft, die den Kampf angenommen hat, den Emsdetten auf die Platte gebracht hat“, war HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel zufrieden. Trainer Jens Bürkle hob aus seiner Mannschaft den neunfachen Torschützen Gregor Thomann hervor, dessen Einsatz aufgrund eines lädierten Zehs bis zuletzt auf der Kippe stand.

HBW: Maggaiz, Mrkva (TW) 1; Foth, Wagner 1, Flohr 1, Hausmann 2, Thomann 9, Nothdurft, Runarsson, Gretarsson 9/7, Strobel 3, Schoch 4, Thomann, Saueressig 1,Strosack;