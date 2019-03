HBW-Serie endet in Würzburg

Den HBW Balingen-Weilstetten hat es wieder erwischt. Nach 15 Spielen ohne Niederlage ging der Handball-Zweitligist mal wieder leer aus. Bei der DJK Rimpar Wölfe unterlag der HBW 25:26 (11:13) knapp, aber verdient.

Nach einem gutem Start verlor die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle nach knapp 20 Minuten den Faden, den sie bis zum Schlusspfiff auch nicht wieder fand. Trotz der Niederlage bleibt der HBW Tabellenführer. Der Vorsprung auf den Dritten, HSG Nordhorn-Lingen, auf vier Punkte geschrumpft.

Balingen kam recht gut ins Spiel, lag 2:1 und 4:2 in Führung. Nach dem 7:3 für die Gäste nahm DJK-Trainer Matthias Obinger seine erste Auszeit. Seine Ansagen trugen zunächst keine Früchte. Erst nach dem 9:4 schlichen sich vermehrt Fehler in das Spiel der Balinger ein. Die Abschlüsse wurden unkonzentrierter und in der Abwehr fehlte der Zugriff aufs Spiel. Mit einem 6:1-Lauf gingen die Hausherren 12:10 in Front.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Hausherren tonangebend. In Überzahl erhöhten sie auf 14:11. Egal was der Tabellenführer aus Balingen auch probierte, die Rimpar Wölfe hatten stets eine Antwort und hielten ihren Vorsprung konstant bei drei, vier Toren. Bürkle versuchte mit dem siebten Feldspieler dem Spiel noch eine Wende zu geben. Seine taktischen Maßnahmen griffen nur bedingt. Die Gastgeber brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.