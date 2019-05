HBW ist wieder Erstligist

Nach dem überzeugenden 27:23 (15:13)-Auswärtssieg beim TV Emsdetten steht der HBW Balingen-Weilstetten als Aufsteiger in die erste Handball-Bundesliga fest. Nach der Coburger Heimniederlage gegen den ASV Hamm sind die Balinger zwei Spiele vor Saisonende nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

Das Spiel gegen den TV Emsdetten war vor allem in der ersten Hälfte die erwartete Begegnung auf Augenhöhe. Im zweiten Abschnitt waren die Balinger die abgezocktere Mannschaft, die jeden Fehler der Hausherren bestrafte und den Sieg sicher und verdient in trockene Tücher packte.

Den TVE-Spielmacher Merten Krings bekam die Balinger Abwehr nicht richtig unter Kontrolle, aber einen der besten Spielmacher der Liga kann man auch nicht völlig ausschalten. Krings war es auch, der den Torreigen eröffnete und für die Hausherren zum 1:0 vorlegte. Marcel Niemeyer egalisierte und es begann sich ein munteres und recht unterhaltsames Zweitligaspiel zu entwickeln, in dem zunächst die Hausherren leichte Vorteile hatten. Zwei Mal ging der TVE in den ersten 15 Minuten mit zwei Treffern (5:3 und 8:6) in Führung, aber die Balinger glichen jedes Mal wieder aus. In der 18. Minute nach einem erneuten Krings-Treffer notierte man in der Ems-Halle aber die letzte Führung der Hausherren. Benjamin Meschke glich aus und Oddur Grétarsson, der an alter Wirkungsstätte mit frenetischem Beifall empfangen wurde, brachte den HBW mit 10:9 in Führung.

Nach der Balinger 18:15-Führung zu Beginn der zweiten Hälfte kämpfte Emsdetten aufopferungsvoll und die offensive 3/2/1-Abwehr drängte die HBW-Angreifer immer wieder weit weg vom Tor, „aber, Kompliment an die Mannschaft, sie hat mit allem dagegen gehalten, was sie hatte“, lobte HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel die Cleverness und Übersicht seiner Spieler in entscheidenden Phasen der Partie. Das 25:19 von Oddur Grétarsson in der 51. Minute war die Vorentscheidung, am Ende hieß es dann 27:23.

HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel nach dem Spiel: „Kompliment an die Mannschaft. Das war ein richtig harter Fight. Emsdetten hat uns alles abverlangt. Das war kein einfaches Spiel mit vielen Zeitstrafen. Aber unsere Mannschaft hat auch in hitzigen Phasen den Kopf behalten und ist ruhig geblieben.“

HBW Balingen-Weilstetten: Jonas Baumeister, Tomas Mrkva (TW); René Zobel, Marcel Niemeyer (2 Tore), Romas Kirveliavicius, Matti Flohr, Jannik Hausmann (3), Gregor Thomann (2), Lars Friedrich, Tim Nothdurft, Benjamin Meschke (2), Oddur Grétarsson (12/6), Juan De La Peña, Jona Schoch (4), Diogo Oliveira, Lukas Saueressig (2). - Strafwürfe: TVE 3/3, HBW 9/6. - Zeitstrafen: TVE 5, HBW 6.