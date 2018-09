HBW holt ersten Auswärtspunkt

Die Serie haben gehalten: Nach dem 24:24 (10:13) in der zweiten Handball-Bundesliga zwischen dem HC Elbflorenz 2006 und dem HBW Balingen-Weilstetten warten beide Vereine auf einen Sieg. Die Gastgeber haben in der neuen Saison noch gar nicht gewonnen. Der HBW hat im dritten Gastspiel den ersten Punkt geholt.

Bei den Gästen half Christoph Foth aus der zweiten Mannschaft für den verletzten Kreisläufer Benjamin Meschke aus. Balingen-Weilstetten führte zunächst 2:0. Dann drehte der HC die Partie mit einem 4:0-Lauf und baute den Vorsprung auf drei Tore aus (14.). Die Gastgeber nahmen dabei das Tempo heraus und spielten die Angriffe kontrolliert aus.

Darauf konnte sich der HBW einstellen. Über das 8:8 (20.) erspielte sich Balingen-Weilstetten bis zur Pause einen Vorsprung. Elbflorenz kam nach der Pause besser aus den Startlöchern und erzielte nach 35 Minuten das 14:14. Danach war das Spiel ausgeglichen, kein Team konnte sich absetzen. Als Dresden 19:17 in Führung ging, nahm Gäste-Coach Jens Bürkle eine Auszeit. Mit dem siebten Feldspieler sowie Foth und Marcel Niemeyer als zwei Kreisläufer kamen die Gäste zum 21:21. In den verbleibenden Sekunden hatten die Gäste sogar die Chance auf den Siegtreffer, scheiterten aber am gegnerischen Torhüter. „Wir wollten mehr mitnehmen, deswegen sind wir enttäuscht“, sagte Bürkle.

HBW: Mrkva, Baumeister (TW) – Zobel, Niemeyer 1, Foth 2, Kirveliavicius 1, Hausmann 1, Thomann 7, Friedrich, Nothdurft, Grétarsson 5/3, Strobel 2, Diebel, Schoch 2, Oliveira 3, Saueressig. Strafwürfe: HC 3/3 – HBW 3/3. Zeitstrafen: HC 3 – HBW 4.