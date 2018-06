HBW-Handballer chancenlos

Die Zweitliga-Handballer des HBW Balingen-Weilstetten haben zum Saisonende noch einmal verloren. Beim Vizemeister SG BBM Bietigheim gab es eine 26:34 (10:22)-Niederlage. Die Balinger beenden damit die Saison 2017/18 auf dem fünften Platz.

Bereits nach nur fünf Minuten zeichnete sich ab, in welche Richtung das letzte Saisonspiel wohl laufen wird. „Die gehen ein unfassbares Tempo“, warnte HBW-Coach Jens Bürkle noch vor dem Spiel und spätestens nach fünf Minuten wusste jeder, was er damit meinte. Fehlversuche und Ballverluste wurden gnadenlos bestraft und die Balinger lagen schnell mit 1:4 im Rückstand.

Bis zum 9:6 durch den Ex-Rietheimer Robin Haller in der 13. Minute war aber noch nicht viel passiert. Danach kam der HBW aber völlig unter die Räder. Nach dem 13:7 in der 18. Minute versuchte Trainer Jens Bürkle mit einer Auszeit, den Lauf der Hausherren zu durchbrechen, hatte damit aber wenig Erfolg. Mit 22:10 ging es in die Halbzeit. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt entschieden.

Die zweite Hälfte gestaltete sich aus Sicht der Balinger dann etwas freundlicher. Sie hatten sich vorgenommen, nicht weiter nur der Spielball von Bietigheim zu sein und das Ergebnis wenigstens etwas zu korrigieren. Trainer Jens Bürkle ließ viel mit dem siebten Feldspieler angreifen und schaffte es so, dass die Partie offener wurde. Am Ende gewann Bietigheim 34:26.

Bietigheim: Jürgen Müller, Domenico Ebner (TW); Robin Haller (2 Tore), Jonas Kraut (1), Patrick Rentschler (4), Dominik Claus, Christian Schäfer (6/3), Valentin Schmidt, Gerdas Babarskas (5), Paco Barthe (1), Jan Asmuth (3), Jan Doll (1), Max Emanuel (9), Martin Marcec (2). - HBW: Jonas Baumeister, Tomáš Mrkva (TW); Christoph Foth (3), Tobias Wagner, Matthias Flohr (2), Jannik Hausmann (2), Gregor Thomann (3/1), Tim Nothdurft (4), Daði Rúnarsson (1), Oddur Grétarsson (3/3), Martin Strobel (3), René Zobel Jona Schoch (4), Valentin Spohn (1), Julian Thomann. - Strafwürfe: Bietigheim 4/3, HBW 5/4. - Zeitstrafen: Bietigheim 1, HBW 2. (hm)