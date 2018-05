HBW gibt sich dem Tabellenführer nur knapp geschlagen

Ähnlich wie das Hinspiel in der Balinger Sparkassen-Arena ist auch das Rückspiel der zweiten Handball-Bundesliga zwischen dem Bergischen HC und dem HBW Balingen-Weilstetten verlaufen. In dem spannenden Spiel hatte erneut der Bergische HC mit 26:24 (12:12) das bessere Ende für sich.

Nach der 1:0-Führung der Hausherren schlugen die Balinger sofort zurück und gingen, durch Simen Schønningsen, Jona Schoch und Christoph Foth mit 3:1 in Führung. Nach dem 7:4 durch Oddur Grétarsson hatte der Außenseiter sogar die Möglichkeit, den Vorsprung weiter zu vergrößern. Martin Strobel scheiterte allerdings am immer stärker werdenden BHC-Schlussmann Bastian Rutschmann. Die Hausherren verkürzten auf 5:7 und blieben weiter am Drücker. Beim Stand von 7:7 versuchte der HBW-Coach mit seiner ersten Auszeit den Lauf der Hausherren zu unterbrechen. Mit 12:12 ging es in die Halbzeit.

„Am Rande einer Niederlage“

Nach dem 14:14 und nach zwei Glanztaten von Torhüter Mrkva ballerten Schønningsen und Gregor Thomann per Strafwurf den HBW mit zwei Treffern in Führung. Der Außenseiter legte weiter vor. „Beim 21:23 hatten wir den BHC am Rande einer Niederlage“, bedauerte HBW-Trainer Jens Bürkle, dass seine Mannschaft den Vorsprung nicht verteidigen konnte. Sein Gegenüber hatte mit Torhüter Christopher Rudeck allerdings noch ein Ass im Ärmel. Der früheren Junioren-Nationaltorhüter wurde in den Schlussminuten zum Matchwinner. Seine Paraden nutzten seine Vorderleute und machten aus dem Zwei-Tore-Rückstand eine Zwei-Tore-Führung. 30 Sekunden vor Spielende beim Stand von 25:24 scheiterte Gregor Thomann per Strafwurf an Torhüter Rudeck und im Gegenzug machte der BHC mit 26:24 den Deckel auf die Partie.

HBW-Trainer Jens Bürkle zum Spiel: „Ich glaube, meine Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht. Dass es am Ende nicht gereicht hat, dafür waren ein paar Kleinigkeiten entscheidend. Wir hatten einen Pfostentreffer, haben einen Abpraller nicht bekommen und dann noch einen Siebenmeter verworfen.“

HBW: Jonas Baumeister, Tomáš Mrkva (TW); Simen Schønningsen (4 Tore), Christoph Foth (3), Tobias Wagner, Matthias Flohr (1), Jannik Hausmann (1), Gregor Thomann (2/2), Tim Nothdurft (1), Daði Rúnarsson, Oddur Grétarsson (2), Martin Strobel (3), Jona Schoch (6), Valentin Spohn, Lukas Saueressig (1). - Strafwürfe: BHC 4/1, HBW 2/1. - Zeitstrafen: BHC 3, HBW 2.