Es ist das Top-Spiel der zweiten Handball-Bundesliga: Der zuletzt viermal siegreiche Tabellendritte HBW Balingen-Weilstetten empfängt am Samstag, 19 Uhr, den Ersten HSC 2000 Coburg. Die Gastgeber können mit einem Sieg nach Punkten gleichziehen.

Trotz der besonderen Konstellation ist HBW-Trainer Jens Bürkle „relativ entspannt“. Wie in anderen Partien gehe es auch gegen Coburg nur um zwei Punkte. Zudem habe der Gast als Tabellenführer die Drucksituation. Gerne erinnert sich Bürkle an die Partie der Vorsaison in Balingen. Der HBW siegte 27:22. „Die Coburger hatten die Chance, nochmals ganz oben anzuklopfen. Sie haben einen auf den Deckel bekommen und von daher haben wir genügend Selbstvertrauen, um zu sagen, dass Coburg uns am Samstag erst mal schlagen muss“, sagt Bürkle, dessen Team danach 13 weitere Heimspiele hintereinander gewonnen hat.

Verzichten müssen die Balinger neben dem Langzeitverletzten Benjamin Meschke auch auf Diogo Oliveira, der sich in Wilhelmshaven verletzt hat. Der Einsatz von Lukas Saueressig ist fraglich. Der HSC 2000 Coburg blieb bisher von größeren Verletzungsproblemen verschont. Zuletzt hatten zwar der Ex-Balinger Florian Billek und Lukas Wucherpfennig gefehlt. Aber zumindest Billek wird an alter Wirkungsstätte wieder dabei sein. Laut Presseberichten wurde er zuletzt wegen anhaltender Knieprobleme geschont, damit er in den wichtigen Spielen wieder zu einhundert Prozent fit ist.