Für Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten steht am Sonntag eines der wichtigsten Spiele auf dem Programm. Ab 16 Uhr findet das Schwaben-Derby bei FrischAuf Göppingen statt. Die Schiedsrichter sind Robert Schulze und Tobias Tönnies aus Magdeburg.

Die Derbys der jüngeren Vergangenheit sind zwar längst nicht mehr so emotional und verbissen geführt worden, wie in der Vergangenheit. Dennoch geht es neben den zwei Meisterschaftspunkten auch ums Prestige und um die handballerische Vorherrschaft im Handball-Süden. Die liegt bisher immer in Göppingen. Dennoch will der HBW den Altmeister vom Sockel stoßen.

Die Chance dafür waren selten so gut, wie jetzt. Balingen-Weilstetten holte im Derby gegen den TVB Stuttgart (25:25) glücklich einen Punkt. Mit dem bisherigen Saisonverlauf kann der Tabellen-14., der fünf Punkte Vorsprung auf die Eulen Ludwigshafen und auf einen Abstiegsplatz hat, aber mehr als zufrieden sein. In Göppingen können die Balinger befreit und ohne Druck aufspielen. Der gastgebende Neunte der Tabelle ist der Favorit und wird sich gegen den Nachbarn keine Blöße geben wollen.

Bei FrischAuf, das sich nach einem holprigen Saisonstart gefangen hat, wird Sebastian Heymann wegen eines Kreuzbandrisses noch Monate fehlen. Ivan Sliskovic ist allerdings wieder mit von der Partie sein.

Wie schon vor einer Woche gegen Stuttgart und davor gegen den TSV GWD Minden (30:30) wird HBW-Trainer Jens Bürkle aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Göppingen seinen kompletten Kader zur Verfügung haben. Der darf sich auf eine lautstarke Unterstützung durch zahlreich mitreisende HBW-Fans freuen.