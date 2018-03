HBW-Coach Bürkle nach Elbflorenz-Pleite angesäuert

Der Aufschwung von Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten ist nach zwei Siegen bereits wieder beendet. Beim HC Elbflorenz Dresden verlor die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle 22:23 (10:8).

Am Ende waren es Kleinigkeiten, die zur Niederlage von Balingen-Weilstetten führten. Ein Foul an Lars Friedrich wurde in letzter Sekunde nicht geahndet und den Gäste damit die Ausgleichschance genommen. „Ich bin schon verärgert, wie das Spiel gelaufen ist. Aber wir sind trotzdem selbst schuld und müssen uns an die eigene Nase fassen“, sagte Bürkle, der die Schuld nicht allein bei den Unparteiischen sah. Seine Mannschaft hatte sich auch einige Fehler und Ballverluste erlaubt.

Dass es nicht gut für Balingen-Weilstetten lief, lag sicher auch daran, dass Kapitän Martin Strobel oft nicht auf der Platte stand. Der HBW-Regisseur hatte bereits in den ersten fünf Minuten einen Pferdekuss abbekommen und konnte nur sporadisch eingesetzt werden. Trotzdem kamen die Balinger gut ins Spiel. Die Abwehr löste ihre Aufgaben gut und hatte mit Marouèn Maggaiz einen sicheren Rückhalt. Das Umschaltspiel funktionierte nicht, sodass die Gäste oft im Positionsangriff nach einer Lücke suchen mussten.

Gegen Ende einer ausgeglichenen ersten Hälfte gingen die Gäste 10:7 in Führung. Den Vorsprung hielt Balingen-Weilstetten bis in die zweite Halbzeit. Christoph Foth hatten beim Stand von 14:11 zwei Chancen, den Vorsprung auszubauen. Er ließ die Möglichkeiten liegen. Das wurde zum Knackpunkt im Spiel. Elbflorenz Dresden verkürzte und lag erst 17:16, dann 19:16 in Führung. HBW-Coach Bürkle reagierte und versuchte nach einer Auszeit mit dem siebten Feldspieler das Spiel wieder zu kippen. Tatsächlich wurde es auch noch einmal eng. Mit dem Schlusspfiff hat Friedrich die Möglichkeit für Balingen, noch einen Punkt zu retten. Der Griff in den Wurfarm, mit dem er behindert wurde, wurde von den beiden Unparteiischen aber nicht geahndet und so blieb es bei der 22:23-Niederlage.

HBW: Marouèn Maggaiz, Tomáš Mrkva; Christoph Foth 2, Tobias Wagner, Matthias Flohr, Jannik Hausmann, Gregor Thomann 3, Lars Friedrich, Tim Nothdurft 4, Runarsson Daði 2, Oddur Grétarsson 2/2, Martin Strobel, René Zobel, Jona Schoch 5, Lukas Saueressig 4; Zeitstrafen: HC 3, HBW 3; Strafwürfe: HC 6/5, HBW 3/2;