HBW bleibt auf Erfolgskurs

Die Zweitliga-Handballer des HBW Balingen-Weilstetten haben ihre Erfolgsserie gegen Eintracht Hildesheim ausgebaut. Das 31:22 (17:12) gegen den Vorletzten war der dritte Sieg in Serie und der fünfte Erfolg in den vergangenen sechs Partien. Die Niedersachsen waren am Ende noch gut bedient. Bei konsequenterer Chancenauswertung wäre ein höherer Sieg möglich gewesen.

Dabei waren die Bedingungen vor dem Spiel nicht gut. Torhüter Tomáš Mrkva fiel kurzfristig mit einer Grippe aus. Christoph Foth saß wegen einer Schulterverletzung nur auf der Bank. Trotzdem stand die Abwehr wie eine Wand. Die Würfe, die durchkamen, wurden meist eine Beute von Torhüter Marouèn Maggaiz. Der Tunesier hatte in der ersten Halbzeit eine Quote von über 50 Prozent. Von 5:1 (6.) setzte sich Balingen-Weilstetten auf 10:5 (16.) ab. Dass es nach 30 Minuten nur 17:12 stand, lag daran, dass Hildesheim eine doppelte Überzahl zu drei Treffern nutzte. Und HBW-Coach Jens Bürkle frühzeitig anfing, in seiner Mannschaft durchzuwechseln.

Zu Beginn der zweiten Hälfte lief es wegen einiger unkonzentrierter Abschlüsse nicht mehr ganz rund. Nach dem 21:13 (40.) durch Oddur Grétarsson war die Partie aber so gut wie entschieden.Fünf Minuten vor Schluss war die Tordifferenz beim Stande von 29:19 sogar zweistellig, aber unkonzentrierte Abschlüsse in eigener Überzahl konnte Hildesheim zur Ergebniskosmetik nutzen.

HBW: Maggaiz, Baumeister; Schønningsen 1, Foth, Wagner 2, Flohr, Hausmann, Thomann 5, Friedrich 7, Nothdurft 3, Runarsson 1, Grétarsson 4/2, Strobel 1, Schoch 4, Wiederstein 1, Saueressig 2; Strafwürfe: HWB 6/3, Hildesheim 5/1; Zeitstrafen: HBW 4, Hildesheim 3.