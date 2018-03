HBW blamiert sich beim Letzten

Mit einer Blamage beim Letzten HG Saarlouis ist der Aufwärtstrend von Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten gestoppt worden. Die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle, die zuvor fünf der vergangenen sechs Partien gewonnen hatte, unterlag 28:29 (15:17).

„Es gibt in dieser Liga keine einfachen Spiele“, hatte Bürkle noch gewarnt. Diese Erfahrung mussten seine Spieler am Freitag machen. Die Gastgeber lagen 4:3 in Front und nutzten eine Zweiminutenstrafe von Tobias Wagner, um auf 6:3 zu erhöhen. Zwar kam Balingen-Weilstetten nach einer Auszeit auf 6:5 (11.) heran. Eine weitere Überzahl nutzte Saarlouis dann zum 8:5 und setzte sich auf 15:10 ab. Bis zur Halbzeit verkürzte der HBW noch auf 17:15.

Bürkle hatte in der Pause offensichtlich die richtigen Worte gefunden. Die Abwehr stand nun besser. Jannik Hausmann und Tim Nothdurft sorgten für das 20:20. Beim Stand von 21:21 hatten die Gäste die Chance zur Führung. „Da machen wir wieder einen Fehler zu viel und haben es am Ende gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Hausherren auch nicht verdient, etwas Zählbares mitzunehmen“, war Bürkle enttäuscht. Balingen-Weilstetten gelang es nicht, das Spiel nun zu seinen Gunsten zu drehen. Daði Runarsson verkürzte per Strafwurf auf 29:28. Saarlouis spielte die letzten Sekunden clever zu Ende und ließ Balingen nicht mehr in Ballbesitz kommen.

„Die HG hat den Sieg mehr gewollt. Da kannst du eine Woche lang warnen und dann passiert es doch. Bei uns hat Abwehr und Torhüter nicht gepasst. Das hat Saarlouis besser gemacht und damit auch verdient gewonnen“, sagte Bürkle.

HBW: Maggaiz, Baumeister(TW); Schønningsen, Foth (2 Tore), Wagner, Flohr, Hausmann (2), Thomann (5), Friedrich (3), Nothdurft (3), Runarsson (1/1), Grétarsson (1/1), Strobel (2), Schoch (6), Spohn (1), Saueressig (2). -Strafwürfe: HGS: 4/2, HBW 4/2. - Zeitstrafen: HGS: 4, HBW 7.