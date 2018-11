Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten hat seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und durch das 36:29 (18:11) beim Wilhelmshavener HV den vierten Sieg in Serie eingefahren. Damit beträgt der Rückstand auf die beiden Aufstiegsplätze nur zwei Zähler.

„Das war eine souveräne Leistung und ein riesiges Kompliment an meine Truppe. Die Mannschaft hat eine sehr gut Leistung gezeigt, die Abwehr ist hervorragend gestanden. 13 Tore im Gegenstoß bei nur drei Fehlern – das ist schon eine Top-Quote“, sagte HBW-Trainer Jens Bürkle. Seine Warnung, dass Wilhelmshaven in eigener Halle jede Mannschaft der zweiten Liga schlagen könne, hatte sein Team scheinbar verinnerlicht. Balingen-Weilstetten ging mit voller Konzentration in die Partie. Nach dem 2:2-Ausgleich nahmen die Schwaben das Heft in die Hand und erspielten sich eine Drei-Tore-Führung (8:5, 11.).

Die Gastgeber nahmen zwar eine Auszeit. Davon ließ sich der HBW aber nicht aus der Bahn werfen. Die Bürkle-Sieben baute den Vorsprung auf 14:8 aus. Mit dem 18:11 zur Pause war jedem in der Halle eigentlich klar, dass der Sieger fast schon feststand. Den letzten Optimisten auf Wilhelmshavener Seite nahmen die Gäste schnell die Hoffnung. Beim 24:14 durch Tim Nothdurft war die Partie entschieden. In der Schlussphase gelang Wilhelmshaven etwas Ergebniskosmetik, aber der Erfolg von Balingen-Weilstetten geriet nicht in Gefahr. Am Samstag (19 Uhr) empfängt Balingen-Weilstetten den Ersten HSC 2000 Coburg.

HBW: Jonas Baumeister, Tomas Mrkva (TW); René Zobel 2, Marcel Niemeyer 5, Romas Kirveliavicius 5, Matthias Flohr, Jannik Hausmann 4, Gregor Thomann, Lars Friedrich 7, Tim Nothdurft 6, Oddur Grétarsson 3/3, Martin Strobel 3, Jona Schoch, Diogo Oliveira 1; Strafwürfe: WHV 3/3, HBW 3/3; Zeitstrafen: WHV 1, HBW 2;