HBW Balingen-Weilstetten feiert vierten Heimsieg in Folge

Der Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten hat in einem hart umkämpften Spiel gegen den ASV Hamm-Westfalen trotz einiger Personalsorgen den vierten Heimsieg in Folge eingefahren. In der heimischen Sparkassen-Arena kämpften sich die Schwaben nach nervösem Beginn immer besser ins Spiel und behielten vor allem wegen eines guten Starts in die zweite Hälfte am Ende mit 26:23 (13:11) die Oberhand.

Die Partie begann ausgeglichen. Der HBW startete zunächst im Angriff etwas hektisch und nervös, sodass die Gäste aus Westfalen trotz eines gut aufgelegten Tomáš Mrkva im HBW-Tor immer wieder vorlegten und in Führung gingen. Doch der HBW ließ sich nicht hängen, Lukas Saueressig und zweimal Kapitän Martin Strobel sorgten mit einem 3:0-Lauf in der 17. Minute für die erste Führung der Gastgeber in diesem Spiel. Dazwischen konnte HBW-Keeper Mrkva noch einen gegnerischen Siebenmeter entschärfen.

Dann gab es einen Schreckmoment für den HBW: Der bis dato starke Mrkva verließ humpelnd das Feld und sollte auch nicht mehr wieder zurückkehren. Marouén Maggaiz ersetzte ihn im Tor. Diesem war es auch mit zu verdanken, dass die Balinger mit einem 13:11 in die Halbzeitpause gingen.

Der HBW brauchte nach dem Pausentee kurz, um wieder richtig ins Spiel hineinzufinden. Dann schaltete das Bürkle-Team aber zwei Gänge nach oben. Mit einer geschlossenen, aggressiven Abwehr und einem 6:2-Lauf zogen Strobel & Co. bis zur 42. Minute auf 19:13 davon. Hamm kam noch einmal auf 24:23 heran. Dann folgte die spielentscheidende Phase des Spiels. Drei Minuten vor dem Ende tankte sich Jona Schoch durch und konnte von der ASV-Abwehr nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Siebenmeter verwandelte Oddur Grétarsson zum 25:23. Im Gegenzug schaffte es die HBW-Defensive, den Gästewurf abzublocken. Tobias Wagner setzte Sekunden vor dem Ende mit seinem Treffer zum 26:23 den Schlusspunkt unter ein spannendes Handballspiel.

Entsprechend glücklich war HBW-Trainer Jens Bürkle nach dem Spiel: „Wir haben gegen eine Top-Mannschaft gewonnen. Wir spielen glaube ich 48 Minuten lang ganz tollen Handball mit einer guten Abwehr und guten Torhütern. Die Mannschaft hat toll gekämpft, emotional sehr viel reingehauen und viele Dinge wirklich gut gemacht.“

HBW Balingen-Weilstetten: Tomáš Mrkva, Marouén Maggaiz (TW); Simen Schönningsen (3), Tobias Wagner (3), Matthias Flohr, Moritz Strosack, Gregor Thomann (3), Lars Friedrich, Tim Nothdurft (1), Sigtryggur Dadi Rúnarsson, Oddur Grétarsson (4/1), Martin Strobel (4), Jona Schoch (4), Valentin Spohn (3), Lukas Saueressig (1), Sascha Ilitsch. - Strafwürfe: HBW 1/4 – Hamm 5/7. - Zeitstrafen: HBW 3 – Hamm 3.