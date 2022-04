Hayinger Naturtheater trauert: Martin Schleker ist verstorben

Der Hayinger Naturtheater-Autor und -Regisseur Martin Schleker (Foto: privat) ist am Mittwoch, 6. April, verstorben. Sein letzter Regiewunsch an sein Leben habe sich somit erfüllt, so seine Tochter Eva Schleker: „Er konnte zu Hause im Kreis der engsten Familie seinen letzten Schnaufer tun.“

Ein Familienunternehmen

Schlekers Verdienst ums Naturtheater Hayingen sei immens, so die Tochter. Er habe einen ganz eigenen Theaterstil entwickelt und das Naturtheater überregional bekannt gemacht. Seit der Gründung 1948 und der ersten Spielzeit im Tiefental 1949 war er gemeinsam mit seiner Familie und vielen anderen Hayingern mit dabei. Es war der gesamten Familie Schleker eine Herzensangelegenheit und über Jahrzehnte hinweg haben die Eltern – genannt der Senior und die Seniora – und die Söhne Martin, Manfred, Heinz und Peter alles fürs Theater gegeben.

Das Ziel: Für jeden die passende Rolle

Martin übernahm in den 1970er-Jahren die Regie und wurde Autor der Theaterstücke. Wie ein Sozialarbeiter und Kulturreferent der Stadt habe er sich darum gekümmert, die Hayinger ins Theater zu holen, jeder sei ihm willkommen gewesen – „der alteingesessene Bruddler genauso wie die frisch zugezogenen Hippies, Alte, Junge, mit allen Eigenheiten“. Alle unter einen Hut zu bringen, dass sie gemeinsam spielen und nicht (zu viel) streiten und dabei noch ein rundes Stück rauskommt, sei oftmals sehr kräftezehrend gewesen. „Denn neben seinem Ziel, jedem die Rolle zu geben, in der er strahlt, sie ihm im besten Fall auf den Leib zu schreiben, war sein Anspruch an den Inhalt des Stücks ebenfalls sehr hoch“, erinnert sich Eva Schleker. Oftmals waren es historische Themen, die er recherchierte und mit neuen Ideen zu einer Geschichte verflocht. Er habe die Geschichte von unten herauf erzählt, wie die „kleinen Leute“ sich mit Mutterwitz und Schlagfertigkeit den Zumutungen der Obrigkeit entgegenstellten.

Seine Abschiedsvorstellung bleibt im Gedächtnis

Nur schwer schaffte er es das Naturtheater, für das er sich so sehr verantwortlich fühlte und so sehr liebte, loszulassen. Es war ihm leider gesundheitlich ab Mitte/Ende der 90er-Jahre nicht mehr möglich, Regie zu führen. Doch im vergangenen Jahr trat er beim MundART.Varieté noch einmal auf die Bühne und sang zusammen mit seiner Tochter „Gscheide Leid“ – ein schöner Abschied.