Schelklingen - Hausen ob Urspring soll an seinem östlichen Rand mit Wohnhäusern erweitert werden können. Eine wegweisende Entscheidung hat der Gemeinderat Schelklingen am Mittwochabend mit dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Jungholz“ getroffen. 34 Flächen werden ins Plangebiet aufgenommen. Ursprünglich sah die Stadtverwaltung im Bereich nördlich des Jungholzweges 27 Bauplätze vor, die zuerst bebaut werden sollten. In der Sitzung stellte Hausens Ortsvorsteher Jürgen Glökler (CDU) dann aber erfolgreich den Antrag, die sieben südlich an den Jungholzweg angrenzenden Flächen auch gleich ins Plangebiet mit aufzunehmen.

Bürgermeister Ruckh ist kritisch

Jürgen Glökler begründete seinen Antrag auf Erweiterung um die sieben unterhalb liegenden Flächen mit den Erschließungsarbeiten, damit die Wohnstraßen bei der südlichen Erweiterung nicht schon wieder aufgerissen werden müsste. Unter anderem pflichtete Fraktionskollege Bruno Baumeister bei, „nur eine Straßenseite zu erschließen, ist nicht zweckmäßig“. Glöklers Antrag fand die Zustimmung von 21 Gemeinderatsmitglieder. Bürgermeister Ulrich Ruckh und Thomas Tolksdorf stimmten dagegen. Das Stadtoberhaupt erklärte seine Gegenstimme damit, dass er das ursprünglich festgelegte Gebiet als bessere Abrundung zum Ort ansehe. „Aber der Mehrheitsbeschluss wird umgesetzt“, sicherte der Bürgermeister zu.

Der Flächennutzungsplan weist im Osten Hausens insgesamt ein Plangebiet für rund 80 Wohnbauflächen aus. Nordwestlich des jetzt ausgewählten Teilstücks könnten planerisch zur Abrundung des Ortes noch zehn Häuser entstehen, allerdings gibt es mögliche Emissionen. Südlich, in Richtung Wäldchen und Steige nach Schelklingen, könnten noch 35 Häuser gebaut werden. SPD-Fraktionschef Jürgen Haas erinnerte an leerstehende innerörtliche Hofstellen, die der Stadt für die Innenentwicklung angeboten werden sollten.

Stoffbeutel mit Schelklinger Slogan

Als außerplanmäßige Ausgabe fielen im vergangenen Jahr 5800 Euro für die Müllabfuhr an. Diese Kosten sind einer zusätzlichen Abfuhr aufgrund des Jahresverlaufs geschuldet. Bereits der 2. Januar und dann noch der 31. Dezember waren ein Montag und damit ein Abfuhrtag. Alle Teilnehmer der Gemeinderatssitzung, inklusive Zuhörer, erhielten einen Stoffbeutel mit einem Werbeaufdruck der Stadt und den Eiszeitfunden. Die Besitzer der Tasche könnten nun als Werbeträger unterwegs sein. Auf den Stoffbeutel ist gedruckt: „Hör die Geierflöte klingen bei Schelklingen“.

Unter Sonstiges griff Rolf Sontheimer das „anrüchige Thema“, so Ruck, vom unter dem Schnee auftauchenden Hundekot auf. Bei Spaziergängen nach Urspring, zum Schmiechener See und auf der Albhochfläche habe er das Problem festgestellt. Ein Hundehalter habe dreist gesagt, er würde ja Hundesteuer bezahlen. Diese Steuer bedingt keinerlei Gegenleistung, erinnerte der Bürgermeister, sondern sei eine Lenkungssteuer, um die Zahl der Hunde niedrig zu halten, weil Hundekot anders als Pferdeäpfel auch schwerwiegende Folgen für Rinder haben kann.