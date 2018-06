Haus- und Stofftiere in trauter Eintracht

Berlin (dpa/tmn) - Ein Stoffhund unter einem lebenden Bernhardiner oder eine schlafende Katze zwischen lauter plüschigen Verwandten: Die Seite www.animalswithstuffedanimals.com tritt den Beweis an, dass man im Internet wirklich alles finden kann.

Haus- und Stofftieren widmet sich www.animalswithstuffedanimals.com. Alle Fotos in dem Blog zeigen genau das, was der Name der Seite verspricht: Echte Tiere wie Hunde, Katzen, Vögel oder auch Schildkröten in trauter Zweisamkeit mit Artgenossen aus Plüsch. Wer sich berufen fühlt, die Tier- mit Kuscheltierparade zu erweitern, kann unter dem Punkt „Submit your photo“ Bilder einreichen und auch Kommentare dazuschreiben. Seinen Namen muss man dabei nicht unbedingt angeben.

