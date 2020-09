Haus der Jugend in Aalen wieder geöffnet

Aalen (an) - Ab Montag, 21. September, wird das Haus der Jugend wieder geöffnet sein. Nach der sechseinhalbwöchigen Ferienbetreuung in den Räumen der Einrichtung mit wöchentlich bis zu 50 Kindern, hat sich das Hygienekonzept bewährt und kann in die tägliche Kinder- und Jugendarbeit übernommen werden, berichten die Verantwortlichen. Bis zu den Sommerferien war das Team über die verschiedensten digitalen Kanäle wie Instagram, Facebook, TikTok und in Chaträumen täglich aktiv.

Kinder und Jugendcafé: Von Montag bis Freitag wird das Café von 12 bis 21 Uhr geöffnet sein. Montags ist der Zutritt ab 17 Uhr nur für Mädchen gestattet.

Mittagstisch für Schülerund Schülerinnen: Er startet wieder ab November jeden Dienstag und Donnerstag von 12 bis 13.30 Uhr mit günstigen Alltagsgerichten.

Registrierung: Alle Besucher müssen sich am Einlass registrieren lassen und erhalten eine Kurzbelehrung über die Hygienevorschriften, die im Jugendhaus momentan gültig sind. Mit maximal 20 Besuchern und mit Maskenpflicht ist der laufende Jugendhausalltag sehr reduziert darstellbar. Im normalen Alltag besuchten vor der Pandemie bis zu 100 Kinder- und Jugendliche die Einrichtung pro Tag.

Kursangebote: Das laufende Kursangebot wird fortgesetzt, die Teilnehmer wurden bereits darüber informiert. Interessierte Kinder- und Jugendliche sind jederzeit willkommen. Die maximale Teilnehmerzahl ist hier auf acht Personen je Kurseinheit begrenzt. Anmeldungen und Informationen zum Kursangebot gibt es unter Telefon 07361 / 5249717 oder unter www.aalen.de

Kooperationen mit Schulen: In Kooperationen mit städtischen Schulen finden im Rahmen der Ganztagesbetreuung die bestehenden Kurse weiterhin in den Räumen des Hauses der Jugend statt. In Gruppengröße von jeweils acht Kindern starten diese ab Oktober.

Bandprobenräume und Aufnahmestudio: Sie stehen ab 21. September für die Nutzer bereit.

Sonderveranstaltungen: Der Mädchentag wird am 21. November und der Jungentag am 14. November in geänderter Form organisiert. Weitere Aktionen in der Jugendkulturarbeit werden momentan noch ausgesetzt.

Überlassungen: Die Seniorenwerkstatt, die Proben von Theatergruppen und ehrenamtliche Kreativgruppen können nach Rücksprache und einer Belehrung über das Hygienekonzept ab nächster Woche ebenfalls in gewohnter Form stattfinden.