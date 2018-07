Der Zweckverband Wasserversorgung Rombachgruppe erneuert derzeit in der „Lange Straße“ in Pommertsweiler die Hauptwasserleitung. Die Arbeiten erstrecken sich auf einer Länge von 300 Metern vom südlichen Ortseingang bis zur Abzweigung „Untere Straße“ sowie in der „Büchelfeldstraße“ auf einer Länge von rund 200 Metern.

Die Firma Hans Ebert aus Pommertsweiler wird die Arbeiten voraussichtlich im September abschließen können. Die Gemeinde Abtsgmünd lässt parallel Breitbandleerrohre für Glasfaserkabel mitverlegen und schafft die Voraussetzungen für die Versorgung mit schnellem Internet. Auch die Straßenbeleuchtung wird in diesem Zuge erneuert. Der Energieversorger EnBW ODR verlegt zusätzlich Gas- und Stromleitungen.