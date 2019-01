Hauptversammlung: Vorsitzender der Stadtkapelle Möhringen richtet Appell an die Aktiven

Ein Appell an die Mitglieder stand am Beginn der Jahreshauptversammlung der Stadtkapelle Möhringen. Der Vorsitzende Klaus Kleiner rief die Musikerinnen und Musiker dazu auf, die seit knapp zwei Jahren das Amt der Dirigentin ausführende Katharina Mayer mehr zu unterstützen und ihren Wünschen zum Probenablauf nachzukommen. Nur so könne ein gutes Ergebnis erreicht werden. Das sei leider immer noch nicht bei allen Aktiven angekommen, was zur Folge habe, dass man nicht so richtig weiterkomme.

Für 2019 steht neben dem Jahreskonzert Ende April auch wieder der Auftritt beim Sommer im Park in Tuttlingen an. Noch unklar ist, ob es auch wieder ein Platzkonzert geben wird. Ebenso sei noch unsicher, ob die Kapelle beim Herz-Jesu-Fest in Esslingen spielen könne aufgrund von Terminüberschneidungen. Es würden aber derzeit Musiker anderer Kapellen aus anderen Gemeinden der Seelsorgeeinheit gesucht, die eventuell mitspielen würden. Derzeit seien sieben Jugendliche über die Stadtkapelle an der Musikschule in der Ausbildung, wie Jugendleiter Stefan Wrobel berichtete. Drei Musikerinnen des Nachwuchses würden demnächst zur Kapelle dazu kommen. Eine eigene Jugendkapelle gebe es aber derzeit nicht. Man wolle in den nächsten Wochen in der Grundschule die Instrumente der Kapelle vorstellen, um so für Nachwuchs zu werben, denn die Jugend sei die Zukunft des Vereines.

Dirigentin Katharina Mayer meinte, dass sie sich auf die Musiker verlassen würde. Wenn alle an einem Strang ziehen würden, werde auch das nahende Konzert wieder ein Erfolg. Sie bringe im Gegensatz zu den früheren Gepflogenheiten die Stücke sehr früh ein, damit genügend Zeit bleibe, diese ordentlich einzustudieren. Jeder Einzelne sei für die Kapelle wichtig. Nach gut zehn Jahren wurde Klaus Kleiner wieder zum Vorsitzenden der Kapelle gewählt. Zur neuen Schriftführerin wurde Theresa Kleiner gewählt. Im Amt der Kassenprüfer wurden Hubert Dreher und Michael Rintsch bestätigt. Mit einem Geschenk verabschiedet wurde Iris Kleiner, die seit 30 Jahren in der engeren Vorstandschaft der Kapelle mitgearbeitet hat und nun den Posten der Schriftführerin abgab.

Heilig-Abend-Spiel auf Prüfstand

Der Satzungsänderung mit der Ergänzung, die durch die neue Datenschutzgrundverordnung notwendig wurde, haben die Mitglieder zugestimmt. Separat in einer Probe wollen die Mitglieder der Stadtkapelle über die Neuorganisation des Heilig-Abend-Spiels abstimmen und auch klären, ob das Jahreskonzert wieder, wie es früher Tradition war, im Dezember anstelle des jetzigen April-Konzertes stattfinden soll.

Für guten Probenbesuch wurden Katharina Mayer, die in keiner Probe fehlte sowie Nico Neumayer, Wolfgang Strohm, Gregor Wrobel, Klaus Epple, Birgit Grimm und Magnus Honer ausgezeichnet.