„Hauptkerle“ zeigen ein starkes Stück Mundart in Alttann

Die „Hauptkerle“, Jörg Weggenmann (Wegges) und Werner Zell (Wanni), aus Mittelbiberach sind am Sonntag, 8. Juli, im Haus für Bürger und Gäste in Alttann mit ihrem Programm „Hendra 4“ zu Gast.

Die zwei , in der oberschwäbischen Kleinkunstszene bekannt als ehemalige Schwankstellenbetreiber, zeigen laut Veranstalter in bekannter Art und Weise ein starkes Stück Mundart , dass die oberschwäbische Grundbesinnlichkeit (Bruddligkeit ) in all ihren Facetten , lebendig und unterhaltsam widerspiegelt .

Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Es gilt freie Sitzwahl. Für den Durst und eine Wurst ist gesorgt. Karten gibt es unter www.hbg-alttann.de oder unter Telefon 07527/914425.