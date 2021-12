Haugga-Narra sagen Kampgane ab

Es ist für die Haugga-Narra besonders bitter: Im Jubiläumsjahr wird es wegen Corona erneut keine Faschingsveranstaltungen geben. In der Sitzung am Dienstagabend hat das Vereins-Präsidium einstimmig beschlossen, alle geplanten Veranstaltungen abzusagen.

Abzusagen sei einfacher als zu planen, wie Veranstaltungen an den tollen Tagen umgesetzt werden könnten. So die Haltung des Präsidenten noch vor rund vier Wochen. Das stimmt auch, dennoch sind der Entscheidung intensive Wochen der Planung und Organisation vorangegangen. Viel Zeit und Energie wurde in zahlreichen Gesprächen mit Beteiligten und Behörden aufgewendet, um unterschiedliche Szenarien für unterschiedliche Pandemiestufen zu entwickeln. Es wurde überlegt, wie die geforderten Auflagen sinnvoll umgesetzt werden könnten. Die immer noch angespannte und sich zuspitzende Corona-Lage, die zunehmend intensiven Bemühungen der Landesregierung, diese in den Griff zu bekommen, und die damit angekündigten Verschärfungen der Corona-Verordnung ließen den Essinger Narren letztendlich kaum eine andere Wahl.

„Es war keine leichte Entscheidung.“, so Präsident Holger Franke nach der Präsidiumssitzung, „Gerade den Start ins Jubiläumsjahr zum 44- jährigen Vereinsbestehen hatten wir uns anders vorgestellt.“ Zum einen aber seien die Auflagen nur mit immensem organisatorischem Aufwand umzusetzen oder sie wären schlichtweg den Gästen nicht zumutbar. Zum anderen könnten die Veranstaltungen kaum rentabel durchgeführt werden. Und den Essinger Karnevalisten fehlen bereits ohnehin die Einnahmen aus der Vorjahres-Kampagne, welche Corona bereits zum Opfer gefallen war.

Zeit und Energie wende man laut Franke nun für die bevorstehenden Jubiläumsfeierlichkeiten auf. Vom 20. bis 22. Mai nächsten Jahres plant man in Essingen ein großes Event mit Festumzug und dem Falkensturz-Echo. Was bleibe, sei der Appell der Haugga-Narra an alle, Verantwortung für sich und die

Gesellschaft zu übernehmen und sich impfen zu lassen, so Präsident Holger Franke.