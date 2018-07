Hauch von Afrika weht durchs Haus

Mit „Gospels and more“ ist das Gastkonzert des Nürtinger Gospelchores unter Leitung von Sebastian Michel im evangelischen Gemeindehaus in Ailingen angekündigt worden. Die zusätzlichen rhythmischen Weisen aus Afrika haben dieser Aufführung eine ungewöhnlich reizvolle Färbung verliehen, verstärkt durch das kraftvolle, temperamentvolle Dirigat des Chorleiters.

Es war von Anfang an deutlich erkennbar: Chorleiter Sebastian Michel fühlte sich sehr wohl im evangelischen Gemeindehaus in Ailingen. Er war dort als Pfarrersohn einmal zu Hause gewesen und hatte hier erste Erfolge mit dem Ailinger Gospelchor erlebt, den er acht Jahre lang geleitet hatte.

Während des eineinhalbstündigen Konzertes des 23-köpfigen Nürtinger Gospelchores am Samstagabend im beinahe vollen Ailinger Gemeindesaal ließ er seinem Temperament freien Lauf und führte die Sängerinnen und sechs Sänger trotzdem mit akkuraten Einsätzen und wechselnder Dynamik mehrstimmig durch das Programm, das von Anfang an die Zuhörer in seinen Bann zog. Michels angenehm warme Baritonstimme sorgte für eine kleine Überraschung am Rande. Begeistertes Klatschen und Mitsingen begleiteten die verschiedenen, teilweise bekannten Gospels, die durch afrikanische Weisen reizvoll ergänzt wurden.

Lebensbejahend und fröhlich

Für die rhythmisch akzentuierte Begleitung mit zwei „Buschtrommeln“ sorgten Pianist Jens Otzen und Schlagzeuger Felix Kuthe. Diese lebensbejahenden, fröhlichen, mehrstimmigen Gesänge vom schwarzen Kontinent waren es vor allem die dem Konzert das gewisse Etwas gaben: Einen Hauch von Afrika.

Zu „Mbube ah uyimbube“ wiegten sich vier singende Frauen vom südostafrikanischen Stamme der Zulu im harmonischen Gleichklang – so schien es. Es fehlten nur noch die farbenfrohe Kleidung und die dunkle Hautfarbe. Erst nach drei Zugaben konnten sich die Nürtinger mit ihrem Dirigenten zurückziehen, der übrigens seit vier Jahren diese Sängertruppe leitet. (döh)