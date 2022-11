Hat Wissenschaft was mit Magie zu tun?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg/Weingarten - Eine Vorlesung darf Spaß machen, und das tut sie, wenn die Kinder alle paar Minuten etwas wahrnehmen, das eigentlich nicht sein kann, wie die Blumenvase, die sich irgendwie immer wieder neu mit Wasser füllt. Markus Pfeil hat als Dozent der Kinder-Uni seine beiden Talente stimmig verbunden: So hat der Professor für Elektrotechnik und Informatik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) über das Wesen der Wissenschaft referiert und hat zugleich als Mitglied des Magischen Zirkels mit Zauberei ebenso überrascht wie provoziert und sich so stete Aufmerksamkeit gesichert.

Denn Neues aus der Wissenschaft erscheint vielen auf den ersten Blick als Zauberei. Und Magie werden Außenstehende zwar nie komplett verstehen, aber sicher ist: Zauberlehrlinge lernen, ihr Wissen um Wahrnehmung und Naturwissenschaft so zu nutzen, um dem Publikum magische Wirklichkeiten vorzuspielen. Markus Pfeil ging es darum, die Kinder zu ermutigen, nicht einfach das hinzunehmen, was man auf den ersten Blick sieht, sondern die Dinge aus unterschiedlichen Blickrichtungen zu betrachten, neue Dinge auszuprobieren, und wenn es nicht klappt, dann neue Weg zu suchen.