Hat Wangen eine Yvonne? (Grüß Gott vom 9.9.2011)

„Ich glaub, mich tritt ne Kuh.“ Nein, ganz so schlimm war es jetzt nicht, was meiner Freundin Mittwochabend passiert ist. Aber fast! Während ich in der „kuscheligen“ Bürgerinformationsveranstaltung in Eisenharz saß (dazu gibt’s übrigens eine ganze Gemeindenseite in der SZ Wangen vom 9. September), hatte sie eine Begegnung der tierisch witzigen Art.

„Wow, stehen die Kühe da nah am Radweg“, dachte sie sich, als sie auf dem Drahtesel gen Zuhause fuhr. Oh ja, verdammt nah sogar: Plötzlich versperrte ihr ein Allgäuer Braunvieh sogar den Weg. „Was tun?“, dachte sich meine Freundin. Eine zweite „Yvonne“ braucht Wangen nicht, das war ihr klar. Also nix wie die Polizei anrufen. Die nahm sich der tierischen Geschichte nach kurzem Verdutztsein an. Ausgang? Offen! Gestern wusste der diensthabende Beamte nix von der Geschichte. Wir erwarten Bericht! Hat Wangen eine Yvonne?

Yannick Dillinger