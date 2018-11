Hat Rainau verschlafen?

Salopp gesagt fliegt der Rainauer Verwaltung das Thema U3-Betreuung an den Kindergärten gerade um die Ohren. Es fehlen Plätze an allen drei Kindergartenstandorten in der Gemeinde.

„Freut euch doch, dass ihr so viele Kinder im Ort habt“, könnte man denken. Das ist auf der einen Seite wahr. Auf der anderen Seite gibt es Probleme.

Zum einen ist die Gemeinde verpflichtet Betreuungsplätze für Kinder an Kindergärten vorzuhalten. Hat sie diese nicht, kann sie die Eltern zwar an andere Kindergärten im Umland verweisen, die noch Plätze frei haben, muss dafür aber einen finanziellen Ausgleich zahlen.

Viel bedeutender ist zum anderen, dass Rainau viel neues Bauland erschließt oder erschlossen hat. Ist dies auch deshalb geschehen, um junge Familien nach Rainau zu locken, steckt die Gemeinde in einem Dilemma. Womöglich wurden bei der Erschließung neuer Baugebiete die Auswirkungen unterschätzt.

Jetzt heißt es handeln. Stellt sich nur die Frage: Löcher kurzfristig stopfen oder langfristiges Vernunftskonzept erarbeiten?