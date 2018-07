„Hasty Pudding“ für Jay Leno

Cambridge/Los Angeles (dpa) - Eine Puddingschüssel für Jay Leno (60): Der amerikanische Komiker und Talkshow-Moderator ist von den Studenten der Harvard-Universität zum „Mann des Jahres“ gewählt worden.

Leno werde am 4. Februar in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts den „Hasty Pudding“-Preis entgegennehmen, gab die Theatergruppe der renommierten Universität bekannt.

Die „Fernseh-Ikone“ tritt damit in die Fußstapfen von Sänger Justin Timberlake, dem im vorigen Jahr - mit blonder Lockenperücke - die besondere Ehrung zuteilwurde.

US-Schauspielerin Julianne Moore („The Kids Are All Right“) war in der vorigen Woche zur „Frau des Jahres“ ernannt worden. Sie soll am 27. Januar nach alter Tradition einen goldenen Pudding-Topf entgegennehmen und eine Parade durch die Straßen von Cambridge bei Boston anführen. Im Jahr zuvor war ihre Kollegin Anne Hathaway von den Studenten gefeiert worden.

Die Auszeichnung wird seit den 1950er Jahren von der Theatergruppe der Universität für „bleibende und beeindruckende Beiträge in der Welt des Entertainments“ verliehen.

www.hastypudding.org