Hasselfeldt erwartet umfassende Erklärung Wulffs

Kreuth (dpa) - CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt erwartet eine umfassende Stellungnahme von Bundespräsident Christian Wulff zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Sie denke, dass der Bundespräsident heute alles, was dazu zu sagen sei, auch deutlich machen werde, sagte Hasselfeldt vor Beginn der Winterklausur der CSU-Landesgruppe in Wildbad Kreuth. Er werde Stellung nehmen, das sei seine Aufgabe. Und nur er könne sagen, warum er was wie gemacht habe.