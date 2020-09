Der Schritt in die Selbstständigkeit ist nie einfach: Finanzierungsfragen, Behördengänge, bürokratische Hürden – und jetzt auch noch Corona. Tamara Bartnik hat sich davon nicht abschrecken lassen. In Bad Buchau richtet die 28-jährige Konditorin derzeit ihre Backstube ein, um sich mit Backkursen, Catering und dem Verkauf von Torten, Kuchen, Pralinen, Cupcakes und anderen feinen Backwaren selbstständig zu machen. „Madame TonkaBöhnle“ eröffnet am Montag, 14.