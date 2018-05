Hartmut Losert und Wolfgang Heppler erzielen Topergebnisse

Auf dem Schießstand des SV Rot/Rot ist die diesjährige Altersrunde des Schützenkreises Biberach-Iller beendet worden. Noch einmal zeigten die Schützen, zu was für Leistungen sie fähig sind.

Besonders der Oberstetter Hartmut Losert zeigte nochmal sein ganzes Können. Mit 410,6 Ringen schoss er ein überragendes Ergebnis und war damit nicht zu schlagen. Losert gewann seine Altersklasse mit großem Vorsprung. In der nächsten Altersklasse erzielte Gerhard Kohlmus bei allen Wettkämpfen das beste Ergebnis und konnte somit unangefochten Erster werden. Die Auflageschützen machten es etwas spannender. Mit der Luftpistole überholte Wolfgang Heppler mit überragenden 307,9 Ringen seine Mitbewerber und setzte sich an die Spitze. Die Luftgewehrschützen zeigte unterschiedliche Ergebnisse, am Schluss lagen drei Schützen innerhalb von neun Zehnteln. Es siegte der Illerbacher Johannes Burghart.