Harthauser Kindergarten bleibt in der Hand der Kirche

Von den vier Kindergärten in der Gemeinde Winterlingen stehen drei in der Trägerschaft der Gemeinde: zwei in Winterlingen und einer in Benzingen. Lediglich der Kindergarten im Teilort Harthausen direkt neben dem ehemaligen Pfarrhaus gehört der katholischen Kirche in der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen. Und dabei wird es vorerst auch bleiben.

Nachdem im Haushalt für das vergangene Jahr noch 200 000 Euro für die Übernahme des Kindergartens eingeplant waren, fiel bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats auf, dass dieser Posten auf Null wurde. Auf Nachfrage aus dem Rat zum Stand der Übernahme des Kindergartens durch die Gemeinde informierte Bürgermeister Michael Maier, dass die Gemeinde, da sie ohnehin einen Großteil der Aufwendungen für den Betrieb des Kindergartens zu tragen habe, mehrmals Interesse an einer Übernahme gezeigt habe.

Da die zuständige Verrechnungsstelle der Erzdiözese Freiburg in Sigmaringen jedoch kein Interesse an einer Abgabe des Kindergartens signalisiert habe, sei die Angelegenheit nunmehr vom Tisch und tauche folgerichtig auch nicht mehr im aktuellen Haushaltsplan auf, sagte Maier. Im Haushaltsplan der Gemeinde für das laufende Jahr sind für den Betrieb des Kindergartens 138 000 Euro vorgesehen.