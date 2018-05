Harry Brobeil steigt als Trainer beim Kreisligisten TSV Allmendingen ein

Der Fußball-B-Ligist TSV Allmendingen setzt in der kommenden Saison auf ein neues Trainerteam: Harry Brobeil übernimmt die Mannschaft, unterstützt von Co-Trainer und Spieler Martin Schach und von Marc Brobeil, der vor allem für die Reserve zuständig sein wird. Das bisherige Trainerduo Sascha Wasner und Michel Lippmann bleibe dem TSV als Spieler erhalten, teilte der Verein mit.

Das ist ein echter Coup, den der TSV Allmendingen am Dienstag verkündete: die Verpflichtung eines A-Lizenz-Trainers, der in der Vergangenheit einige Jahre bei den Ulmer Spatzen, danach beim FV Olympia Laupheim, beim VfL Kirchheim/Teck und bei der TSG Ehingen war – nicht ohne Erfolge. Mit den 2001 aus dem Profifußball in die Verbandsliga abgestürzten Spatzen gelang ihm der Neuanfang mit dem Aufstieg 2002 in die Oberliga, die Ehinger führte Harry Brobeil in der Saison 2011/12 zur Landesliga-Meisterschaft und in die Verbandsliga, ehe er aus beruflichen Gründen eine Pause einlegte. Diese Pause endet im Sommer 2018, der 54-jährige Allmendinger steigt bei seinem Heimatverein ein.

Immer wieder kamen Angebote

„Die Lust am Trainieren hat nie gefehlt“, sagt Brobeil, der den Fußball in der Region in all den Jahren verfolgt hat und sich regelmäßig Spiele anschaute. Während seiner sechsjährigen Auszeit habe er auch immer wieder Angebote aus dem „mittleren Amateurbereich“ erhalten. Doch von Berufs wegen, Brobeil ist Vertriebsleiter bei Ratiopharm, lehnte er diese Angebote ab.

Dass er nun Trainer eines Kreisligisten wird, hat mit dem gegenüber höherklassigen Verein geringeren Zeitaufwand zu tun – fürs Training, für Fahrten zu Spielen mit der eigenen Mannschaft oder zur Beobachtung von Gegner. Zudem wohnt Brobeil in Allmendingen, zum Trainingsgelände ist es für ihn nicht weit. Denn an der beruflichen Situation hat sich nichts geändert. „Fehlzeiten werden nach wie vor da sein“, sagt Harry Brobeil. „Für mich geht es daher auch darum, ein Stück weit zu testen, ob es geht oder nicht.“ Ihn als Co-Trainer untersützten werden Martin Schach und Sohn Marc Brobeil, die das Training leiten werden, wenn Harry Brobeil nicht da ist.

Die Lust an der Rückkehr auf den Trainingsplatz ist bei Harry Brobeil groß, das ist ihm anzumerken. Die Vorfreude des „Vollbluttrainers“ sei auch in den Gesprächen mit den Vereinsverantwortlichen und bei seiner Vorstellung vor der Mannschaft deutlich rübergekommen, so Branislav Babic vom Vorstandsteam des TSV Allmendingen. Bei dem Verein, der mit Harry Brobeil über die Jahre immer in Kontakt war, freut man sich ebenfalls über die künftige Zusammenarbeit. Zunächst ist sie auf ein Jahr angelegt, ein längeres Engagement sei aber das Ziel, so Babic. Doch das hänge stark von der Vereinbarkeit von Training und Beruf bei Brobeil ab.

Der neue Trainer übernimmt ein eingespieltes Team. „Die Mannschaft bleibt zusammen“, sagt Branislav Babic. Somit stehen auch Sascha Wasner und Michel Lippmann als erfahrene Führungsspieler weiter zur Verfügung, die als Trainer vor zweieinhalb Jahren die Mannschaft „in einer sehr schwierigen Phase übernommen, geführt und in der vergangenen Saison dramatisch den Aufstieg in die Kreisliga A verpasst haben“. Als Tabellenzweiter der Kreisliga B1 hatte Allmendingen zunächst das Entscheidungsspiel gegen den B2-Zweiten Unterstadion gewonnen, war dann aber in der Relegation im Elfmeterschießen an den SF Bussen gescheitert. In der laufenden Saison belegt der TSV den vierten Platz und hat rechnerisch zwar noch die Chance auf einen der ersten beiden Plätze, wahrscheinlich ist es angesichts des Restprogramms der Konkurrenz aber nicht.

Aufstieg als mittelfristiges Ziel

Gleichwohl: Über kurz oder lang will der frühere langjährige Landesligist die Kreisliga B verlassen, in der der TSV seit dem Abstieg in der Relegation 2016 spielt. „Primäres Ziel“ sei die Weiterentwicklung der Spieler und der jungen Mannschaft, so Babic. „Das schließt mittelfristig auch den Aufstieg ein, ist aber nicht unser erklärtes Ziel für die neue Saison.“