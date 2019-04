Harmonisches Fest mit eingespieltem Team

Mit dem zur Tradition gewordenen Hochberger Frühlingsfest ist am vergangenen Wochenende der Auftakt für die Zeltfestsaison prima gelungen. Franz Kleck, Vorsitzender des SV Hochberg, zeigte sich außerordentlich zufrieden. Für ein gelungenes Fest brauche es nicht unbedingt ein schönes Wetter. Auch der Regen gehöre dazu, der wichtig für die ausgetrockneten Böden sei.

Wie auch in der Vergangenheit war es wieder ein sehr heimelig-harmonisches Fest mit Gästen – auch vielen Stammgästen – aus dem näheren Umland. Keine fremde Security war nötig und dabei wurde doch friedlich, mit bester, ausgelassener Stimmung und toller Musik gefeiert. Jedes Jahr sei es erneut eine Herausforderung, dieses Fest zu organisieren. Zum Schluss zeigten aber die Gesichter der Helfer Zufriedenheit und Erleichterung. Ein großes, eingespieltes Team arbeitet Hand in Hand. Ein ganz treuer Mitstreiter Jahr für Jahr ist der über 80-jährige Ehrenvorsitzende Josef Löw. Kleck lobte vor allem das tolle Miteinander und das harmonische Zusammenwirken des SV Hochberg und dem Verein „Aktives Hochberg“, der für leckere Speisen sowie Kaffee und Kuchen sorgte.

Der Freitag war der Abend für Jung und Alt. Die Vorband „Dorfkinder“ überraschte mit ihrem Können und begeisterten das erwartungsvolle Publikum. Dann wurde die Powerband Midnight Special von der Fangemeinde jubelnd begrüßt. Auf ihre altbewährtee Art und Weise sorgten die Musiker mit ihrem Repertoire von Partyhits bis Rock’n’Roll für eine heiße Partynacht. Am Samstag gab es die „Spring-Party“ speziell für die Jugend. Mit Partymusik sorgten DJ’s für ein unterhaltsames Programm für etwa 650 junge Partygäste.

Das „Team der fleißigen Lieschen“ hatte dann in der Nacht das gesamte Zelt nach der Party für den Frühschoppen am Sonntag hergerichtet. Ab 11 Uhr gab es ausgiebigen Frühschoppen und einen Mittagstisch. Für die musikalische Unterhaltung sorgte in bewährter Weise das Trio Amorados.

Dar Festausklang am Montag begann mit einem Feierabendhock bei frischen Getränken und und Wurstsalat mit Bratkartoffeln. Beim AH-Blitzturnier kamen sieben Mannschaften aus umliegenden Vereinen auf Hochbergs Rasen.

Den Ausklang gestaltete der Musikverein Boms. Damit endete das erfolgreiche viertägige Frühlingsfest des SV Hochberg.