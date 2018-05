Harmonisch und zügig lief die Hauptversammlung des Harmonikaclubs Friedrichshafen ab, zu der sich rund 35 Mitglieder vor Kurzem im Hotel Krone in Schnetzenhausen trafen. Die Vorsitzende Sabine Städele hob besonders das Frühjahrskonzert 2017 im Graf-Zeppelin-Haus hervor.

„Die Gäste Matthias Matzke und Leonie Kratz bereicherten das Konzert und machten es zu einem besonderen Erlebnis“ lobte sie. Insgesamt absolvierte das Akkordeonorchester acht Konzerte, die Harmonika Spielgruppe freute sich über neun Auftritte. Zum Jahresprogramm zählte ein Ausflug zur Swing-Golfanlage am Gehrenberg. Außerdem unterstützte der Harmonikaclub die Scheunenweihnacht des Obsthofes Arnold mit Waffelbacken und einem Punschausschank. „Einen Teil des Erlöses, nämlich 250 Euro spendeten wir dem Kinderhospizdienst Amalie“, erklärte die Vorsitzende. Wolfgang Zysk, Dirigent des Akkordeonorchesters, bedauerte, dass mehrere Mitspieler aus verschiedenen Gründen das Orchester verlassen hätten. „Hier stehen uns große Veränderungen bevor“, blickte er voraus. Zu Proben trafen sich die Spieler 47 Mal, 41 Stücke wurden einstudiert. Zu den Auftritten gehörten unter anderem Konzerte in Friedrichshafen und Frickingen, ein Auftritt bei der Genusswanderung am Gehrenberg und die Teilnahme am „Besinnlichen Advent“ in der Kirche St. Maria in Jettenhausen.

Dirigent Walter Wagner berichtete über die Harmonika-Spielgruppe. Die zehn Spieler traten neunmal auf, hauptsächlich in Senioreneinrichtungen. „Unsere Vorträge wurden mit großer Freude aufgenommen“, bilanzierte er. Kassierer Eduard Vollmer berichtete über die positiven Ergebnisse des Jahres 2017: „Es ist uns gelungen, einen Überschuss von mehr als 1200 Euro zu erwirtschaften“, erklärte er.

Mitglied Egon Schneider bescheinigte dem Vorstand eine gute Arbeit und empfahl der Versammlung die Entlastung. Diese erfolgte bis auf die Enthaltungen der Vorstandsmitglieder einstimmig. Sabine Städele ehrte anschließend zwei Mitglieder. Elfriede Degen blickte auf 40 Jahre Mitgliedschaft zurück und wurde dafür mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk ausgezeichnet. Eine Urkunde und eine Ehrennadel erhielt Kassierer Eduard Vollmer. „Seit 2001 führt er die Kasse gewissenhaft und gut. Er hütet das Geld wie sein eigenes“, lobte Städele. Er wurde auch für seine 30-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.