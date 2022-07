Harald Schmidt kommt nach Vöhringen

Entertainer, Schauspieler und Kabarettist Harald Schmidt talkt am Sonntag, 24. Juli, live in Vöhringen. Die Einnahmen sind für den guten Zweck. Am Sonntag, 24. Juli, 18 Uhr, ist er Gast im Wolfgang-Eychmüller-Haus bei einer Benefiz-Veranstaltung des Rotary Hilfswerk Illertissen-Iller-Günz zugunsten des Illertisser Hospizes und Kindern von Flüchtlingen. Mit dabei ist Buchautor Timo Frasch aus Thal, Jahrgang 1979, Journalist bei der FAZ und Korrespondent für Bayern. Es geht um Fragen, die die Gegenwart an die Menschen stellt, wie weiter leben mit Corona, mit der Inflation, mit der drohenden Klimakatastrophe? Fragen gibt es viele. Auf der Bühne wird Frasch Entertainer Schmidt auf den Zahn fühlen und ihm seine Antworten dazu entlocken. Es wird auch um Fraschs 2019 erschienenes Buch gehen „Sie stellen Fragen, die ich mir nie gestellt habe“, einzuordnen in das Genre „Gespräche unserer Zeit.“ Schmidt und Frasch kennen sich durch Interviews, die beide schon zusammen geführt haben. Tickets für den Live-Talk in Vöhringen sind unter www.reservix.de und an allen Reservix-Verkaufsstellen zu haben. Karten für schwerbehinderte Menschen, die eine Begleitperson brauchen, sind beim Veranstalter erhältlich und können per E-Mail an dr.annemarie.keller@t-online.de angefragt werden.