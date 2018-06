Harald Schmidt bei Sky mit sinkenden Zuschauerzahlen

Berlin (dpa) - Entertainer Harald Schmidt (55) hat im Laufe seiner ersten Woche im Bezahlfernsehen Zuschauer verloren. Bei der ersten Ausgabe am Dienstag verfolgten noch rund 60 000 Menschen die Show am Fernsehschirm, am Mittwoch waren es 40 000, am Donnerstag 10 000. Das geht aus Statistiken hervor, die Sky am Freitag veröffentlichte.

Rechnet man die Abrufe etwa am iPad sowie die stärkere Verbreitung von HD-Fernsehern bei Sky-Abonnenten in die Statistik ein, erreichte Schmidts Show in der ersten Woche im Pay TV eine Nettoreichweite von 175 000 Menschen, erläuterte ein Sprecher des Senders in München. Es geht um Zuschauer, die mindestens eine Minute lang einschalteten.

Der Bezahlsender zeigte sich mit dem Start der „Harald Schmidt Show“ weiterhin zufrieden. „Die Quote ist für uns nicht entscheidend. Uns geht es um die Qualität und die Kundenzufriedenheit“, betonte der Programmchef von Sky Deutschland, Gary Davey. Sky hat bundesweit insgesamt rund 3,1 Millionen Abonnenten. Alle von ihnen können bis zum Jahresende die Harald Schmidt Show sehen, auch wenn sie den Rest des Tages nicht für den Kanal Sky Hits freigeschaltet sind.