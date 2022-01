Harald Riegel startet als neuer Rektor der Hochschule Aalen

Wechsel an der Spitze der Hochschule Aalen: Am 1. Januar 2022 hat Professor Dr. Harald Riegel sein Amt als neuer Rektor angetreten. Der promovierte Physiker hatte sich im Bewerbungsverfahren um das höchste Leitungsamt der Hochschule durchgesetzt und war im vergangenen April mit großer Mehrheit von Senat und Hochschulrat gewählt worden. Zuvor war Riegel, der seit 2009 an der Hochschule Aalen lehrt, sieben Jahre als Prorektor für den Bereich Lehre, Kommunikation und internationale Beziehungen zuständig. „Ich freue mich sehr darauf, die Geschicke dieser erfolgreichen Hochschule nun federführend zu leiten“, sagt Riegel. Er folgt auf Professor Dr. Gerhard Schneider, der nach zwei Amtszeiten als Rektor Ende 2021 planmäßig ausgeschieden ist.

Ein wesentliches Ziel seiner Amtsführung sieht er darin, die Stärken der Hochschule Aalen weiter auszubauen. Denn nur was besser werde, bleibe gut, ist der neue Rektor überzeugt. Hier setzt er auf eine gemeinschaftliche Weiterentwicklung des starken Bündnisses auf kommunaler und regionaler Ebene sowie mit den Unternehmen der Region. Wichtig sei es beispielsweise, im Schulterschluss mit der Wirtschaft weitere attraktive Studienangebote zu entwickeln. „Wir müssen unsere Angebote permanent anpassen. Für die Unternehmen der Region, die auf bestens ausgebildete Arbeitnehmende angewiesen sind und für den regionalen Arbeitsmarkt“, sagt der gebürtige Franke.

Ein großes Anliegen ist es Riegel auch, im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung die Industrie bei den entsprechenden Transformationsprozessen zu unterstützen. Hier spiele die Hochschule mit ihrer anwendungsorientierten Forschung und dem entsprechenden Transfer in die Wirtschaft eine ganz große Rolle, so Riegel, der in diesem Zusammenhang auch auf die Forschungsstärke der Hochschule und den Campus als „Biotop für Gründungen und Start-ups“ verweist. „Da wird sich noch einiges tun“ prophezeit Riegel und fügt lachend hinzu: „Meine Vision ist es, salopp gesagt, dass die Leute mir die Bude einrennen mit der Frage, wo sie auf diesem Campus ein Gebäude für Ausgründungen hinstellen dürfen.“

Als leidenschaftlicher Forscher, der bislang rund 6,5 Millionen Euro für Forschungsaktivitäten eingeworben und erfolgreich das LaserApplikationsZentrum (LAZ) an der Hochschule Aalen etabliert hat, ist es ihm ein Anliegen, die Grundlagenforschung nicht zu vernachlässigen. „Ich freue mich auch sehr darauf, die neuen Forschungsgebäude weiter mit Leben zu füllen. Da haben wir wirklich eine ganz tolle Forschungsinfrastruktur“, sagt Riegel begeistert. 2020 wurde er für sein großes Engagement mit dem Forschungspreis der Hochschule Aalen ausgezeichnet.

Ein besonderes Augenmerk legt der neue Rektor, der mehrere Jahre in den USA gelebt und gearbeitet hat, auf die weitere Internationalisierung der Hochschule. Bereits in seiner Funktion als Prorektor waren Riegel die Pflege und der Ausbau internationaler Kontakte besonders wichtig.

Für sein Amt als Rektor einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist Riegel bestens gerüstet. Nach seinem Physikstudium war er 13 Jahre lang in der Industrie tätig, unter anderem beim Messgerätehersteller Endres+Hauser in Gerlingen und beim Automobilzulieferer Mahle Behr GmbH & Co. KG in Stuttgart. Parallel dazu übernahm er Lehraufträge, um sich dann 2009 auf die Ausschreibung für die Physik-Professur an der Hochschule Aalen zu bewerben. „Die Arbeit mit den Studierenden ist unglaublich bereichernd. Zu erleben, wie aus Heranwachsenden ausgereifte Persönlichkeiten werden, das ist einfach toll!“, sagt der dreifache Familienvater begeistert. „Es macht mir große Freude, etwas mit den Menschen weiterzuentwickeln. All diese Talente in ihrer Vielfalt einzubinden, neue zu finden, zu fördern und einen Gemeinschaftssinn zum Wohle der Hochschule und der Region Ostwürttemberg zu bilden – das ist die Basis für alles“, so der neue Rektor.