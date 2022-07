Harald Müller ist jetzt Ehrenvorsitzender

Biberach (sz) - Der Kreisseniorenrat hat sich neu formiert. Bei der jüngsten Sitzung wurde Harald Müller, Bürgermeister a.D. Bad Buchau, zum Ehrenvorsitzender ernannt. Marlene Goeth, Stadtseniorenrat Biberach, wurde für außergewöhnliches Engagement geehrt. Michael Wissussek wurde derweil im Amt des Vorsitzenden bestätigt

Unter Teilnahme zahlreicher Delegierten aus den verschiedenen Institution des Landkreises folgte ein Rückblick in die vergangenen drei Geschäftsjahre durch den amtierenden Vorsitzenden, Michael Wissussek. Ein Grußwort richtete Gertraud Koch, Altenhilfefachberatung LRA, im Namen des Sozialdezernates an die Versammlung. Lob gab es für Rechner Heinz Fischer für sieben Jahre Engagement und korrekte Rechnungsführung, sowien für Klaus Schultheiß, Geschäftsstelle KSR, für den hohen Versandaufwand von bereits über 30.000 ausgegebenen Vorsorgemappen. Der 2. Vorsitzende Rudolf Hartmann befasste die Versammlung mit einer Satzungsänderung, welche einstimmig angenommen wurde.

Michael Wissussek aus Bad Buchau, seit zehn Jahren Amtsträger im Gremium, wurde einstimmig zum Vorsitzenden wiedergewählt. Rudolf Hartmann, Bewohnerfürsprecher Laupheim, wurde zum vierten Mal in der Position des 2. Vorsitzenden bestätigt. Neu im Gremium trat Andrea Michel, 2. stellvertretende Bürgermeisterin Moosburg, für den Posten zur 3.Vorsitzenden an und wurde einstimmig bestätigt. Weiter bleiben im Amt von den Delegierten bestätigt, Heinz Fischer und Klaus Schultheiß aus Bad Buchau. Als Beisitzer wurden Josef Martin Riedlingen, Hermann Manne Laupheim, Dieter Giehmann Langenenslingen, Renate Gleisner Ingoldingen, Tobias Lerch Schwendi, einstimmig in den Vorstand gewählt. Rechnungsprüfer bleiben Robert Merk Laupheim und Alfons Herrmann Bad Buchau.

Der Lohn des Ehrenamtes wird in Herzlichkeit bezahlt, stelle der Vorsitzende zu Beginn seiner Laudatio an Marlene Goeth und Harald Müller fest. Im Namen des Landesseniorenrat zollte Wissussek beiden Geehrten den Respekt in Dank und Anerkennung für außergewöhnliche Leistungen im sozialpolitischen Wirken um die Seniorenarbeit im Landkreis. Marlene Goeth lobte er für die langjährige Arbeit im Vorsitz des Stadtseniorenrat Biberach und in vielen weiteren Organisationen und Gremien. Zusammen mit Harald Müller, dem ersten Vorsitzenden und Gründungsvater des KSR, sind sie maßgeblich für die Fortschreibung des Kreisseniorenplanes und die Installation des KSR im Landkreis verantwortlich. Harald Müller war auch maßgeblich an der Einrichtung des Pflegestützpunktes beteiligt und leistete sechs Jahre im Amt des Vorsitzenden wertvolle Aufbauarbeit im Gremium. Bis heute ist er für den Kreisseniorenrat aktiv. Diese besondere Leistung wurde mit der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden von der Vorstandschaft ausgezeichnet. Auch der Landesseniorenrat richtete je eine Urkunde und die Glückwünsche aus Stuttgart an Marlene Goeth und Harald Müller.

Im Schlusswort bemerkte Wissussek, dass die demografische Entwicklung längst in den kleinen Gemeinden des Landkreises angekommen sei und in den kommenden fünf Jahren weiter Fahrt aufnehmen werde. Die Altersdichte in den Gemeinden nehme zu und die leistbare Versorgungsstruktur ab. Auch die Helfer würden in den Organisationen zunehmend älter und das Nachwuchsproblem deutlich spürbar. Daher sollte auch der Kreisseniorenrat ein Gremium der Generationenarbeit, mit der Zielsetzung des Zukunftsgestaltung für Jung und Alt sein, so der Vorsitzende.