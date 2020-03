Happy End nach Handball-Krimi: TSG Leutkirch siegt gegen Illertal

In einem spannenden Spiel haben sich die Bezirksklasse-Handballer der TSG Leutkirch knapp mit 25:24 gegen die HSG Illertal durchgesetzt. Dass es erneut eine enge Partie werden würde, hatte sich nach dem Hinspiel bereits angedeutet. Damals konnten die Leutkircher erst in der 56. Minute zum ersten Mal in Führung gehen und diese dann bis zu Ende verteidigen.

Und auch beim erneuten Aufeinandertreffen in der gut besuchten Seelhaushalle entwickelte sich von Beginn an wieder ein umkämpftes Spiel. Dabei waren die Abwehrreihen beider Mannschaften zu Beginn sehr stark. Erst in der vierten Minute gelang der erste Treffer des Spiel. Durch die starke Abwehr spielten sich die Leutkircher mehrere Konter heraus und lagen nach zwölf Minuten mit 7:4 in Führung. Illertal nahm daraufhin eine Auszeit, die auch Wirkung zeigte. So glichen die Gäste zum 8:8 aus. Leutkirch fing sich aber wieder und erzielte drei Tore in Folge. Durch eine Reihe unglücklicher Abwehraktionen bekamen innerhalb von 90 Sekunden drei Spieler von Leutkirch eine Zwei-Minuten-Strafe. So standen nur noch drei Leutkircher Spieler auf dem Platz. Illertal konnte diesen Vorteil aber nicht wirklich ausnutzen und erzielte in dieser Zeit nur zwei Tore. Auf der anderen Seite konnte Leutkirch trotz der wenigen Spieler sogar ein Tor werfen. Nachdem die TSG wieder komplett war, schenkten sich beide Mannschaften nicht viel, mit 13:11 ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit fing mit einem offenen Schlagabtausch an, in dem die Leutkircher ihre Zwei-Tore-Führung zunächst halten konnten. Nach zehn Minuten hatte Leutkirch aber eine kurze Schwächephase und Illertal glich zum 18:18 wieder aus. Die HSG konnte aber nicht nachsetzen, weshalb es die nächsten fünf Minuten hin und her ging. TSG-Trainer Manfred Folter nahm deshalb eine Auszeit. In dieser forderte er im Angriff wieder mehr Spielfluss und in der Abwehr mehr Beinarbeit. Die Spieler setzten dies auch konsequent um und erzielten drei Tore in Folge.

Beim Stand von 24:20 in der 50. Spielminute sah alles schon nach einem Sieg für Leutkirch aus – doch auf einmal wollte kein Ball mehr ins Tor. Dadurch hatte die HSG Illertal wieder die Chance, heranzukommen. Diese nutzte sie auch und glich fünf Minuten vor Schluss zum wiederholten Mal aus. Manfred Folter sah sich erneut gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Nach der Auszeit warf Martin Hirscher zwar ein Tor, jedoch bekam Leutkirch gleich darauf eine Zwei-Minuten-Strafe. Durch viel Kampf konnten die Gäste von einem weiteren Tor abgehalten werden. 30 Sekunden vor dem Ende war die HSG Illertal noch einmal im Angriff. Dieser konnte durch ein Foul unterbunden werden, beim Freiwurf hielt Leutkirch aber den Abstand nicht ein. Da der Schiedsrichter dies als Absicht wertete und somit als Unsportlichkeit, gab es eine Rote Karte sowie einen Siebenmeter für Illertal. Da nur noch vier Sekunden zu spielen waren, war das auch die letzte Aktion – und das Happy End für Leutkirch: Torhüter Petru Drenceanu konnte den Wurf abwehren und sicherte seiner Mannschaft den Sieg.